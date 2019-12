Kicillof se reúne con intendentes y pone fin al misterio del gabinete

Axel Kicillof ultima detalles para asumir al frente de la provincia de Buenos Aires el miércoles 11 de diciembre. Fiel a su estilo, el hermetismo y el "factor sorpresa" fueron una constante al momento de elegir los nombres de su futuro gabinete, al cual cuidó de exponer o filtrar del todo a la prensa antes de que se conozcan oficialmente. A pesar de la intención, lo cierto es que casi todo el equipo ya está completo y se sabe por donde irá la gestión, aunque aún quedan huecos pendientes como el de Lotería bonaerense.



Al frente de la jefatura de gabinete estará Carlos “Carli” Bianco, licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Quilmes, amigo de Kicillof desde 1998. Su último cargo en la función pública fue de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. En el Ministerio de Producción, estará Augusto Costa, exsecretario de Comercio. Según adelantó PERFIL el domingo, incluiría las carteras de Trabajo (iría Mara Ruiz Malec), Agroindustria (Javier Rodríguez) y Ciencia y Tecnología.

Al Ministerio de Economía llegará Pablo López, exsecretario de Finanzas. Se descuenta además que Agustina Vila estará en el gabinete. Actualmente es secretaria académica de la Universidad Nacional de José C. Paz y haría cargo de la Dirección General de Cultura y Educación. Al Banco Provincia iría Juan Cuatromo, también Licenciado en economía. Otro economista que estará en el gabinete es Cristian Girard, quien presidió la Comisión Nacional de Valores.

Dentro de la mesa chica de Kicillof se destaca la figura de Jésica Rey, su vocera que estará a cargo de Asuntos Públicos y Medios. Es de La Plata, hincha de Gimnasia y periodista egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Comenzó a trabajar con el gobernador electo el 10 de diciembre de 2011. Fernanda Raverta, quien perdió la elección para intendenta de Mar del Plata se haría cargo de Desarrollo Social, y Florencia Saintout (perdió en La Plata), de Cultura. Por último, en Seguridad aún se mantiene el secreto, aunque Sergio Berni sería el elegido para estar al frente del ministerio.

Luego, entre las incógnitas, queda resolver quien se hará cargo de IOMA y, entre otras áreas, de Lotería bonaerense. Según pudo saber este medio, el tema aún no está resuelto y el intendente de Lomas, Martín Insaurralde busca a toda costa elegir al encargado. El jefe comunal es muy amigo de uno de los bingueros más importantes de Buenos Aires, Daniel Mautone, socio de Daniel Angelici. El vínculo hace ruido en la mesa chica de Kicillof.



Acto. "El Gobernador electo por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezará una reunión de trabajo con el Presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Fernando Gray, e intendentes, el próximo lunes 9 de diciembre, a las 16 hs, en Ramón Santamarina 205, El Jagüel". Así, de forma escueta, los voceros del exministro de Economía comunicaron la agenda del día. Pero no será un acto más. Está previsto que muchos de los hombres y mujeres que irán al gabinete estén presentes. Si no hay sorpresas, esta tarde se despejarían las dudas y el gabinete ya sería oficial.

Políticos que estarán en el Gabinete de Axel Kicillof:

Carlos Bianco - Jefe de Gabinete

Augusto Costa - Ministerio de Producción

Mara Ruiz Malec - Ministerio de Trabajo

Javier Rodríguez - Ministerio de Agroindustria

Pablo Lopez - Ministerio de Economía

Agustina Vila - Dirección General de Cultura y Educación

Juan Cuatromo - Banco Provincia

Jesica Rey - Asuntos Públicos

Fernanda Raverta - Ministerio de Desarrollo Social

Florencia Saintout - Cultura

