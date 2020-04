Alberto Fernández convocó a todos los gobernadores este jueves 16 de abril en la residencia presidencial para respaldar la presentación de su oferta de renegociación de la deuda externa. Una de las ausencias más notorias será la del mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien decidió no asistir a la quinta de Olivos para el evento previsto para las 17. La razón no es política, sino sanitaria: el exministro de economía pegará el "faltazo" porque días atrás estuvo en las inmediaciones de un hospital de San Martín donde se conocieron casos de trabajadores sanitarios contagiados de coronavirus.



"Axel no estuvo dentro del hospital sino que visitó la obra que está al lado. Esas fotos que andan circulando de Axel con médicos fue en la visita al Eva Perón, el otro hospital de San Martín", aclararon voceros del gobernador bonaerense en diálogo con PERFIL, ante las críticas que recibió el mandatario provincial. Las mismas fuentes agregaron que "hay médicos monitoreandolo todo el tiempo, no es que arrancaron ayer. No se va a aislar, pero tomó la decisión de no ir por recomendación médica. Más por las dudas que otra cosa".

Kicillof visitó el Hospital Manuel Belgrano de San Martín, que registra contagios de coronavirus en sus profesionales. Foto: Cedoc.

El propio Kicillof brindó esta mañana una entrevista con Radio La Red y brindó detalles sobre el tema: "Hoy tengo una reunión en Olivos con el Presidente y los gobernadores, pero por un tema de responsabilidad no voy a ir; lo voy a hacer por teleconferencia. De todas maneras no tengo ningún síntoma, me siento perfectamente bien y el protocolo dice que me tendría que hisopar si hubiera estado en contacto con la enfermedad.", sostuvo en diálogo con Luis Novaresio. "No corresponde que me haga el hisopado", agregó.

"Venimos inaugurando camas en todos lados, tenemos 150 obras. Justamente en el Hospital Belgrano de San Martín estuve el viernes; no visitando ninguna área crítica ni de enfermos, sino con el director del hospital, que no está contagiado, recorriendo las obras. Son 20 camas nuevas y otras 40 camas para casos leves. No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad", explicó.

El dirigente del Frente de Todos confirmó además que será "obligatorio el uso del 'tapa nariz-boca'" en territorio bonaerense "ya que no queremos que la gente utilice los barbijos sanitarios".

Kicillof no será el único ausente del encuentro. El cordobés Juan Schiaretti no asistirá por "integrar el grupo de riesgo", por lo que participará el vicegobernador, Manuel Calvo, mediante el sistema de videoconferencia.

RI/FF