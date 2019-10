Beatriz Sarlo: "Alberto Fernández salta cuando se lo toca, el gesto del dedito le pertenece"

La escritora y periodista Beatriz Sarlo analizó el resultado de la elección del 27 de octubre, y habló especialmente del flamante presidente electo, Alberto Fernández, diciendo que es un hombre de inteligencia pero también de fuerte temperamento. “Alberto es alguien que salta cuando se lo toca”, analizó Sarlo al ser entrevistada por el periodista Luis Novaresio (A24).

Consultada sobre si tiene optimismo acerca del próximo gobierno, Sarlo reconoció que le ilusiona el cambio “de un gobierno de un signo a otro de elementos mayoritariamente justicialistas”. “En lo que va de mi vida, esto es casi inédito”, contó. “Quizás ahora nos parezcamos más a Uruguay, y eso va a crear políticas sociales importantes, pero no va a ser algo dramático. Que Argentina deje de ser un país dramático me genera enorme optimismo”.

A continuación, otras frases destacadas de Sarlo en la entrevista:

La campaña de Macri:

─ “La campaña de Macri fue eficaz en el ultimo tramo para convocar voluntades que estaban dormidas. Los nuevos votantes que se incorporaron fueron para Macri. El Justicialismo y sus formas culturales, ideológicamente, convencen más gente que lo que son las formas culturales postmodernas del macrismo”.

─ “Creo que Macri se puso muy emotivo en el ultimo tramo de la campaña, como esos abrazos al vacío, quizás tuvieron su efecto emotivo y creo que el acto fue muy grande. Los actos grandes no solamente comprometen a quienes estaban presentes sino a quienes lo ven por televisión”.

─ “Pese a todo lo que se dijo estos 4 últimos años en la oficina de la jefatura de Gabinete, hay viejas formas de hacer política que descubrieron al final, que funcionan. O por lo menos en Argentina y otros países de Latinoamérica, donde es importante el impacto cultural carismático del dirigente”.

La campaña de Fernández:

─ “Alberto consolidó votos propios. Cristina, si es que es lo que nosotros creemos, tenía el 30% de los votos y popularidad, hay que ver que A logró votos que ella no podía lograr. Pero Alberto sacó más de lo que se esperaba, hay que reconocerle que algo opera sobre la sociedad”.

─ “No me parece ideal que haya reproducido la foto con [Estela de] Carlotto, que parece una foto de 2003, pero al mismo tiempo, si se decía que Cristina Kirchner tenia este piso y este techo, ¿de dónde sacaron los votos?”

─ “Alberto hizo una campaña con errores que tienen que ver con un temperamento. Ahí es donde yo empiezo a juzgar la política con amplitud. Prefiero un candidato que muestre ese temperamento, a uno que lo esconde y lo muestra después”.

El próximo presidente:

─ “Alberto es alguien que salta cuando se lo toca. Los gestos de una persona de 60 años, como Alberto Fernández, no los aprende de Cristina, esos gestos los debe haber tenido mucho antes. Ese gesto del dedito le pertenece. Mostró toda su personalidad en esta campaña y eso le debe haber costado muchos votos y enormes críticas”.

─ “Creo que Alberto hará bien en decir que la situación económica es muy grave, no tiene que ocultarlo. Macri lo ocultó porque duran barba le decía que había que transmitir optimismo. La crisis es más grave y Alberto no tiene que ocultarlo porque si no, se lo van a cobrar.

El futuro de Macri:

─ “Hay que ver qué van a hacer los radicales. ¿Van a seguir refrendando el partido de Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín a un partido liberal y conservador? ¿Van a seguir entregando lo que queda de su partido? No creo que el radicalismo pueda volver a ser lo mismo. Cuando se hacen algunas cosas no podes convertirse en lo que eran hace 10 años. Ni siquiera escucharon su voz las veces que quisieron que sea escuchada”.

─ “Macri va a ser recordado como un gobierno de promesas frustradas porque eran imposibles. Fue un presidente mediocre en todos los aspectos y tuvo funcionarios que no estuvieron a la altura de lo que necesitaba Argentina. Y eso lo convierte en un mal presidente. Era un político muy mediocre y perdió oportunidades de buenos funcionarios”.

Marcos Peña, Massa y Cristina:

─ “Quizás otro jefe de gabinete le hubiera dado otro destino a Cambiemos, no quizás en el tema económico, pero sí otro destino político. Marcos Peña, con sus trolls, cree que hacer política es algo más que reprochable en otras personas. Crearon personalidades sectarias”.

─ “Me pregunto si lo van a ‘caminar’ a Sergio Massa en la Cámara de Diputados o si va a ocupar ese lugar con todo lo que significa de poder. El kirchenrismo más que pasarle factura deberían darle un regalo, dado que corrió de aquí para allá y de repente quedó al lado de Cristina”.

─ “Cristina estuvo moderada [en su discurso de victoria]. Si los antikirchneristas furibundos estaban esperando que ella se sacara el manto rojo y apareciera en cadena nacional, anoche estuvo moderada. Se puede curar una neurosis y no cambiar un temperamento, decía Sartre, y deseo que se haya equivocado. Hay que ver cómo ella quiere hacer su retiro de la política, tiene 63 años, este es el último capítulo de su vida política”.