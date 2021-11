¿El boleto mínimo de colectivo a 80 centavos? La respuesta de Cynthia Hotton que se volvió viral

La candidata a diputada por el espacio Más Valores, Cynthia Hotton, logró la viralidad este martes 9 de noviembre luego de someterse a una trivia con preguntas de historia, economía y cultura general. Una de ellas era: ¿A cuánto está el boleto mínimo de colectivo?".

Planteada la interrogante en el ciclo de entrevistas de Infobae, Hotton dudó unos segundos y procedió a responder ante la cámara: "Ochenta centavos". Su respuesta fue objeto de bromas, memes y todo tipo de comentarios a través de las redes sociales.

En el único punto de la historia argentina en que el boleto mínimo de dicho transporte osciló en ese precio fue entre 1998 y 2000. En la actualidad, se encuentra en $18. Sin embargo, no sería la única candidata a diputada bonaerense que cometió el mismo error.

El candidato de Avanza la Libertad, José Luis Espert, respondió "entre $70 y $120". En tanto, Diego Santilli (Juntos) y Florencio Randazzo (Vamos con Voso), respondieron $17 y $28 respectivamente. Por su parte, Romina del Plá (FIT) dijo $20.

Los únicos que acertarían la consigna fueron los dos referentes que integran la lista oficialista del Frente de Todos: Leandro Santoro y Victoria Tolosa Paz. Ambos coincidieron en que el boleto mínimo de colectivo actual ronda en los $18.

Al igual que Randazzo, Hotton tuvo errores en la mayoría de las preguntas esbozadas. Algunas de ellas, referidas a la cantidad de municipios bonaerenses, el porcentaje de inflación en 2020 o el número de pesos que recibe un jubilado que cobra la mínima.

El tenso cruce entre Cynthia Hotton y Florencia de la V

Durante la jornada de martes, la candidata a diputada se mantuvo en el foco de la discusión por otros motivos. En una entrevista con Clarín, habló sobre igualdad de género y señaló: "Estoy de acuerdo con que cada uno decida cuál es su identidad".

Sin embargo, aclaró a continuación: "El tema es hasta dónde llega la ley. Yo no soy igual que Florencia De la V, aunque ella quiera decirlo y muchos la defiendan. No quiero que ella esté defendiendo la causa de las mujeres. Eso me corresponde a mí".

“Si alguien más quiere llamarse mujer, ponele otro título o a mí dame otro título. ¿Quieren que me llame hembra? Me llamo hembra. Si me dicen que un hombre quiere ser mujer, yo necesito una palabra distinta”, concluyó.

Cynthia Hotton y los memes de amor con Randazzo: "mi marido no es celoso"

Antes los planteos de la diputada bonaerense, Florencia de la V reflexionó en América TV: “Pensé muchísimo y no tengo ganas de contestarle porque te juro que no me importa lo que dice. Aprendí a vivir con ciertas limitaciones que me marcaban".

Luego, manifestó: “Yo era una mujer. Pero mi DNI tenía un nombre con el que yo no me identificaba. No formaba parte de una sociedad, era de segunda. Con los años, gracias a Cristina y Néstor, que votaron la ley de matrimonio igualitario, me pude casar".

"Gracias a la Ley de Identidad de Género, también pude cambiar mi DNI. Yo lucho por esto y creo en esto, llevo esa bandera con orgullo, nunca creí que mi familia se iba a convertir en un símbolo de libertad", dijo para concluir con sus declaraciones televisiva.

