La OEA denuncia que en Bolivia se vulneraron las garantías básicas de toda elección

por Mariano Beldyk

A tres días de las elecciones presidenciales en Bolivia, y con la persistente incertidumbre en torno a su resultado, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) que supervisó la previa y el desarollo de los comicios presentó su informe preliminar el que constatan la violación de los principios básicos que dan garantías a todo proceso electoral. Por ese motivo, concluyen que sería “una mejor opción convocar a una segunda vuelta.”

“Toda elección debe regirse por los principios de certeza, legalidad, transparencia, equidad, independencia e imparcialidad” y sus resultados deben ser creíbles para todos los sectores, no solo uno, esgrime el equipo de especialistas al mando del ex canciller costarricense Manuel González Sanz. Aseguran que, al momento de cerrarse el reporte y con el 96,78% de las actas computadas, la diferencia de 9,48% por ciento pondría en balotaje a la fórmula presidencial que encabeza Evo Morales con la del ex presidente Carlos Mesa. Pero “en el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo”, razón por la cual recomendarían definirlo en segunda vuelta “debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral”.

En el informe presentado hoy, los observadores de la OEA hacen especial hincapié en las dudas que generó el accionar del Tribunal Supremo Electoral (TSE) como órgano rector del proceso, en su decisión de frenar el cómputo rápido sin brindar a la sociedad explicaciones sólidas. “Es indispensable que los programas, tanto de resultados preliminares como de cómputo definitivo, funcionen con tiempos claros y con la transparencia necesaria para generar credibilidad”, cita el reporte. Y agrega que la renuncia de su vicepresidente, Antonio Costas –denunciando “la desatinada decisión” de suspender la publicación de resultados la noche del sufragio–, “debilita aún más la institucionalidad electoral”, mediante un aumento de los niveles de desconfianza y un posible efecto sobre el funcionamiento del órgano a raíz de la vacancia.

En paralelo, el documento subraya la necesidad de que todo resultado electoral abra la posibilidad de una apelación. “La MOE tiene dudas serias sobre si en este proceso existen las garantías para poder recurrir actos y resultados por parte de la autoridad electoral”, indican los especialistas de a OEA.

El domingo de la votación, el TSE divulgó los primeros datos del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) a las 19:50. Con el 83,85 por ciento de las actas verificadas, el binomio del MAS-IPSP ganaba la elección con el 45,71 por ciento de los votos frente al 37,84 por ciento de Comunidad Ciudadana. No obstante ello, esa diferencia no le permitía consagrarse en primer turno: requería de una diferencia de más de diez puntos, en caso de superar el 40 por ciento, o reunir el 50 por ciento más uno de los votos para evitar la segunda vuelta .

Hasta ese momento “el TREP estaba funcionando correctamente y cumplía con su objetivo primordial: informar el resultado de las elecciones en el menor tiempo posible”. Además, los resultados preliminares coincidían con los dos conteos rápidos autorizados, tanto el de la empresa Viaciencia como el de la alianza “Tu voto Cuenta”. Pese a ello, los resultados se pausaron en esa diferencia por casi 24 horas.

Ante los reclamos de los actores involucrados, incluso de la propia OEA que exhortó públicamente a reanudar el proceso, no hubo una explicación clara para justificar esa pausa. Primero la presidenta del órgano electoral informó que “había suspendido la transmisión de resultados preliminares para evitar confusiones, debido a que ya se había iniciado el cómputo definitivo”. Luego sostuvieron que habían alcanzado la meta inicial del TREP en el 80 por ciento de las actas. Y finalmente, el lunes, se habló de un problema técnico en una reunión de la Misión Electoral con miembros del tribunal.

A las 18:30 del lunes, al reactivarse el TREP, arrojó un resultado de 46,42 por ciento para el oficialismo y 37,06 para el principal candidato opositor, ampliando la diferencia a 9,36 por ciento, que luego creció a un 10,14 por ciento al anexar más tarde los sufragios en el extranjero. Con ese resultado, Morales obtenía su cuarto mandato, motivo por el cual la oposición salió a protestar a las calles.

Invitados por el Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, la Secretaría General de la OEA desplegó una misión de 92 expertos y observadores de 24 nacionalidades que arribaron al país el 7 de octubre. En los días previos a la elección, se reunieron con todas las partes involucradas en la competencia y representantes de la sociedad civil en los nueve departamentos asi como en Argentina, Brasil y Estados Unidos –los tres países donde se permitió el voto en el exterior– y recogieron información sobre diversos aspectos claves del proceso, desde la organización y tecnología electoral hasta el financiamiento de campañas.

Durante aquellas jornadas preliminares, tomaron nota “de la falta de confianza en el órgano electoral” a partir de los cambios en su integración y decisiones que “han resultado en debilitamiento de la institucionalidad electoral”, como ser, la salida de experimentados técnicos asi como el reemplazo de sus autoridades en 2018, dejando un lugar libre.

Asimismo, durante la inspección de 991 mesas en 352 centros el día de la votación, el reporte de la Misión Electoral menciona “la falta de claridad en la regulación sobre el procedimiento de acreditación, funciones y limitaciones en la participación de los delegados de mesa (lo que) provocó confusión en los recintos electorales” asi como la ausencia de medidas de seguridad homogéneas en la cadena de recolección de materiales y almacenamiento posterior.