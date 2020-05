Caffaro cerró la polémica con Berni: "Tiene que atender problemáticas aún no resueltas"

Tras un día de alta tensión, el intendente de la localidad bonaerense de Zárate, Osvaldo Caffaro, intentó cerrar la polémica con Sergio Berni diciendo que tiene otras prioridades para atender: "No le voy a dar de comer a quienes están agazapados".

"En tiempos de Pandemia y de problemas económicos solo voy a redoblar mis esfuerzos por cuidar a mí gente y dar soluciones a la realidad económica de nuestras ciudades", dijo Caffaro. "No voy a prestarme a discusiones con un ministro que tiene que atender problemáticas muy complejas aún no resueltas y en ascenso. No le voy a dar de comer a quienes están agazapados", indicó el jefe comunal, en alusión a Berni.

Berni, ministro de Seguridad bonaerense, afirmó este martes que no le permitieron la entrada al Centro de Monitoreo de Zárate, y apuntó duro contra el intendente Caffaro, al afirmar que "lo único que le interesa" son "los negocios inmobiliarios".



"Hace más de 15 minutos que estamos esperando para poder entrar al centro de monitoreo", dice el ministro en un video viralizado, y explicó: "Hace un rato le quisieron robar a una señora. La tiraron al piso, le rompieron la cabeza. Cuarenta minutos esperando la ambulancia, la tuvimos que atender nosotros". En ese contexto, el funcionario provincial señaló que estaba esperando para ingresar al centro de monitoreo con el fin de identificar al delincuente, pero no lograba que lo atendieran.

Visiblemente molesto por la espera, Berni agregó: "Evidentemente en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa. Por eso estamos como estamos".

DS