VIDEO | Berni atacó al intendente de Zárate, que se negó a recibirlo: "Es una vergüenza"

Este martes el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, enfurenció con el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro, al denunciar que esperó más de 15 minutos en la puerta del Centro de Monitoreo para revisar las cámaras e identificar a un motochorro que había robado y golpeado a una vecina de la localidad. "Es una vergüenza", dijo enojado al retirarse sin respuestas.

En el video en el que se lo escucha muy enojado, el ministro dijo que sospecha que se trata de un motochorro que habían detenido la semana anterior y que habría sido liberado por la pandemia del coronavirus Covid-19.

"Hace más de 15 minutos que estamos esperando para entrar al Centro de Monitoreo porque hace un ratito a una señora le quisieron robar, la tiraron al piso, le partieron en la cabeza. 40 minutos esperando que llegara la ambulancia, la tuvimos que atender nosotros. Vengo a ver las cámaras para ver si podemos dar con el delincuente ahora. Hace más 15 minutos que estamos acá esperando que alguien nos atienda", reclamó.

Y disparó contra Cáffaro, jefe municipal que integra el mismo Partido Justicialista: "Evidentemente acá en Zárate, si no es un negocio inmobiliario, que es lo único que le interesa al intendente, la salud, la educación y la seguridad es lo que menos le interesa, por eso estamos como estamos. Es una verguenza".

Pero los reclamos no terminaron ahí. Berni dijo que la mujer víctima del robo "estaba con la cabeza partida, la tuve que compensar porque estaba inconsciente. Fui a verlo al intendente que además lo había ido a ver a las 8 de la mañana y me dijeron que no me podía atender porque estaba durmiendo. Después vinimos a ver las cámaras de seguridad porque estábamos seguros que era el mismo que motochorro que habíamos detenido la semana pasada y que un juez liberó. Y no me dejaron entrar. No puede ser loco, estamos laburando como locos, detenemos a los tipos y resulta que después por el tema del coronavirus lo liberan, es una joda".

No sería la primera vez que el ex diputado bonaerense interviene personalmente y aparece de imprevisto en alguna comisaría bonaerense para controlar el funcionamiento de la policía. Pero, es la segunda vez que lo hace en Zárate en la última semana, luego de que el pasado 14 de mayo se hiciera presente en la Comisaría 2da de Lima, en donde el ministro encontró "un desorden total".

PERFIL intentó obtener la palabra de ambos, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.

