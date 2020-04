Sergio Berni: "Si liberamos al preso, ¿el Estado le va a pagar el IFE para que no robe?"

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, insistió este martes 28 de abril en que liberar presos por "la excusa del coronavirus" es un error y que la sociedad y el Estado deben explorar "alternativas" para que esto no suceda. "Si usted libera al preso, ¿de qué se va a sostener? ¿el Estado le va a pagar el IFE para que no robe durante su estadía en el domicilio?", cuestionó.

Entrevistado por Viviana Canosa en Canal 9, el médico y militar dijo que "la discusión sobre si los presos tienen que salir es totalmente temporal" y que los argentinos deben "discutir claramente sobre las políticas criminales, cuál es el sentido del sistema penitenciario, qué vamos a hacer con todos los detenidos que tenemos y cómo los vamos a reinsertar en la sociedad". El funcionario reconoció, sin embargo, que en esa materia "llevamos años de fracaso".

"Este no solamente es un problema de la Justicia, es mucho más profundo. Hay que hacer reformas estructurales", afirmó el exsecretario de seguridad nacional durante el kirchnerismo. "Siempre estamos discutiendo pero no hay ninguna alterativa. ¿Qué cambió en los últimos 10 años? Nada", agregó. En otro tramo de la entrevista recordó que "el que está detenido no está ahí porque sacó un boleto de mala suerte, está ahí porque violó la ley". "Los jueces tienen que tener sentido común para entender que están ahí por violar la ley, y el servicio penitenciario tiene que cumplir su función", sostuvo.

Berni consideró que "no es eficiente, sino contraproducente", otorgar prisión domiciliaria a los presos, postura apoyada por el presidente Alberto Fernández y una amplia gama de políticos del Frente de Todos. "Si vamos a poner como excusa el coronavirus, me parece que tenemos un montón de alternativas para explorar mucho más eficientes que liberar a cada uno de los presos", afirmó.

No es la primera vez que el ministro de Axel Kicillof contradice en público al jefe de Estado. Ya en diciembre pasado había cuestionado la decisión de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, de descartar el uso de pistolas taser para las fuerzas de seguridad. El funcionario bonaerense afirmó entonces que Frederic "nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo". Fernández y Kicillof tuvieron que mediar para bajarle el tono a la discusión, pero la interna resurgió este mes con la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus. Berni criticó al aire las declaraciones de Frederic sobre "ciberpatrullaje" en redes sociales, un tema cuestionado por la oposición. "No sé a qué se refería, eso lo deberá responder la ministra", sostuvo.

En esta ocasión, el funcionario bonaerense reconoció que "la condición de delincuente no quita la condición de ser humano, y por lo tanto hay que tratarlo como tal", pero aseguró que "para tratarlo como tal hay que reeducarlo, y si nosotros no generamos las reformas del tema penitenciario, la reeducación del delincuente queda sin efecto". "Si queda sin efecto, su condena fue totalmente innecesaria, fue en vano y fue tiempo y recurso que perdió el Estado", sentenció. "Si usted libera al preso, ¿de qué se va a sostener? ¿el Estado le va a pagar el IFE para que no robe durante su estadía en el domicilio?", concluyó.

DS/FF