Sergio Berni le respondió a Alberto Fernández: "Frederic no expresa lo que piensa la mayoría de los bonaerenses"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, retrucó este lunes 13 de enero al presidente Alberto Fernández por su apoyo a la ministra nacional de la materia, Sabina Frederic. El funcionario provincial subrayó que la ministra nacional "no expresa lo que piensan la mayoría de los bonaerenses".

"Tomo con mucho respeto las declaraciones de Alberto Fernández; no solamente es el presidente, también es un representante de nuestro espacio político. Alberto dice claramente, la ministra expresa lo que él piensa en materia de Seguridad, y está muy bien que así sea. Ahora eso no significa que la ministra exprese lo que pensamos la mayoría de los bonaerenses", afirmó Berni entrevistado por Luis Novaresio en Radio La Red.

"Aquellos que venimos del campo de la ciencia no creemos en el pensamiento único ni binario, mucho menos a la hora de sentarnos a pensar y planificar políticas públicas. Néstor Kirchner nos enseñó que nadie es dueño la verdad absoluta. Cuanto más profunda sea la discusión, siempre en un marco de respeto, nos acercamos a la verdad", expresó el funcionario de Axel Kicillof.

Así, el médico y militar retirado respondió al reportaje que el jefe de Estado brindó este domingo al periodista Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna, durante el cual, entre otros puntos, respaldó a Frederic. Fernández dijo que "expresa exactamente” lo que el Gobierno nacional cree “que hay que hacer en materia de seguridad" y por eso "cuenta con todo mi aval y apoyo".

"Sería bueno que (Berni) se ocupe de la provincia de Buenos Aires que tiene muchos problemas para resolver, básicamente. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Cuenta con todo mi aval, con todo mi apoyo y estoy seguro que está en la senda correcta y el resto son opiniones de alguien", completó el mandatario.

La polémica surgió cuando Berni calificó de "disparate" la decisión de Frederic de abandonar el uso de las cuestionadas armas Taser. El ministro bonaerense criticó que su par nacional nacional "nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo". Frederic retrucó que Berni "tampoco anduvo con una pistola en la mano en la avenida 9 de Julio". Las asperezas parecieron quedar de lado el jueves pasado, cuando ambos funcionarios se reunieron y acordaron conformar un "Comando Unificado" para articular la distribución de los efectivos de las fuerzas federales en territorio bonaerense. La ministra nacional además le transmitió a su par provincial su decisión de mantener las tropas que Nación destina a custodiar la Provincia.

"Hace años que no hablo con Alberto Fernández. Le quiero decir que me dedico a la Provincia de Buenos Aires, y que nadie es dueño de la verdad absoluta. No me dolió lo que me dijo, es insignificante", matizó Berni este lunes 13 de enero sobre las declaraciones del primer mandatario.

Consultado sobre qué aspecto del debate molestó a la opinión pública, Berni consideró que "tenemos la obligación de decir lo que pensamos, poder transmitirle a la sociedad lo que pensamos, podemos estar equivocados pero no por eso dejamos de pensarlo". "La verdad me parece un hecho menor, me parece que la Argentina tiene problemas muy grandes que enfrentar de cara al futuro, la provincia tiene problemas de seguridad extremadamente graves, y para solucionarlo tenemos que tener una mirada de disenso, no permanentemente tenemos que estar de acuerdo entre todos", agregó.

El funcionario también se refirió a la ola de homicidios ocurridos en los últimos días en Rosario. "Perón decía que la única verdad es la realidad, y la realidad de lo que sucede en Rosario es la muestra de las secuelas del narcotráfico: la violencia y la corrupción que atraviesa la política y la justicia. Una actividad que en la Argentina viene avanzando a pasos agigantados porque predomina el efecto globo: usted aprieta en una punta y se infla en la otra".

