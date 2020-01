Alberto Fernández habló de "promesas cumplidas" y dejó un tirón de orejas para Berni

El presidente Alberto Fernández, concedió una entrevista al periodista Horacio Verbitsky, publicada en El cohete a la Luna,en la que repasó su primer mes de gestión, se mostró porque “cumplimos con lo que dijimos que íbamos a hacer” y en una de las partes más filosas defendió a su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, de las veladas críticas que recibe del titular de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Como evaluación del primer mes frente al Ejecutivo, Fernandez se mostró satisfecho con "haber cumplido las promesas que hicimos", precisando que "le pusimos todo el empeño y esfuerzo, e hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer”, manifestando además que "no hay mayor acto de corrupción que mentirle a un votante y después hacer todo lo contrario".

"Tengo la tranquilidad de que lo que estamos haciendo se corresponde con lo que prometió durante la campaña electoral", agregó, insistiendo en que “no hemos defeccionado en ninguna de nuestras promesas y vamos a seguir en ese rumbo”. El eterno tema de su relación con Cristina Kirchner también mereció una parte en la nota, y el Mandatario enfatizó "me preguntan todo el tiempo sobre Cristina, sobre si la consulto, y lo raro, lo imperdonable, sería que no la consultase. Sería un soberbio, un necio...", sostuvo. "Yo pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de consultar a alguien que estuvo 8 años en este lugar, ¿prescindirías?", y agregó que con expresidenta "fuimos amigos, nos distanciamos y recuperamos la amistad", enfatizando además que en el plano político "vamos en el mismo sentido".

Los jueces y el funcionamiento de Comodoro Py también tuvieron su lugar en el largo reportaje, con Fernández sosteniendo que "un par de malos jueces federales ensuciaron a toda la Justicia federal", al tiempo que ratificó su intención de avanzar con la reforma enviada para su análisis en sesiones extraordinarias del Congreso, porque "hace falta que la Justicia federal funcione bien".

Sobre la polémica que se da en el área de Seguridad, donde desde la provincia de Buenos Aires Sergio Berni suena más "duro" y Frederic a nivel nacional parece "garantista", el Presidente recalcó que su ministra "expresa exactamente” lo que el Gobierno nacional cree “que hay que hacer en materia de seguridad" y por eso "cuenta con todo mi aval y apoyo". Así se manifestó consultado por las declaraciones críticas especto de las medidas de Frederic que hizo el titular de la cartera de Seguridad bonaerense.

"Sería bueno que (Berni) se ocupe de la provincia de Buenos Aires que tiene muchos problemas para resolver, básicamente. Sabina expresa exactamente lo que yo creo que hay que hacer en materia de seguridad. Cuenta con todo mi aval, con todo mi apoyo y estoy seguro que está en la senda correcta y el resto son opiniones de alguien", apuntó Alberto Fernández en su diálogo con Verbitsky.

Berni había calificado semanas atrás de “disparate” la decisión de Frederic de desestimar el uso de las armas Taser, y señalado que la ministra nacional "nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo". Frederic había respondido que Berni "tampoco anduvo con una pistola en la mano en la avenida 9 de Julio". No obstante, la semana pasada ambos funcionarios se reunieron y acordaron la conformación de un "Comando Unificado" para articular la distribución de los efectivos de las fuerzas federales en territorio bonaerense.

En otro tramo de la entrevista, al ser consultado por la relación con Estados Unidos y cómo influye el asilo político al exmandatario de Bolivia Evo Morales, el Presidente expresó: "Evo es un refugiado político y para nosotros no hay nada más que explicar, tiene los derechos de cualquier ciudadano argentino. Y no vamos a condicionarlo en nada. Yo me ocupé de que Evo salga vivo de Bolivia, no le voy a negar ahora la posibilidad de vivir en mi país".

Cabe consignar que en un video que difundió a través de redes sociales este viernes, Fernández había manifestado también su satisfacción por el curso de la gestión, indicando que "desde hace un mes los argentinos tenemos nuevas prioridades: combatir el hambre y la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo. Sigamos trabajando entre todos para construir esa Argentina justa, solidaria y unida que nos merecemos".

El Mandatario había remarcado que el Gobierno comenzó "por los que más lo necesitan para llegar a todos. Para prender la economía y volver a crecer. Para poner a la Argentina de pie". El mensaje fue acompañado por un video en el que se enumeran las principales medidas tomadas por su Gobierno junto a imágenes y momentos del primer mes de Fernández como primer mandatario.

Entre las 18 medidas se enlistan: El lanzamiento del plan "Argentina contra el hambre", el bono de emergencia para jubilados y beneficiarios de la AUH, la doble indemnización contra los despidos sin causa, el aumento salarial para trabajadores del sector privado y el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad por seis meses.

También aparecen los créditos ANSES a bajas tasas y la suspensión del cobro de cuotas hasta marzo, la moratoria para las PyMEs, la reducción del precio de los medicamentos, la suspensión de las subas de los boletos de trenes y colectivos, la suspensión de aumentos de peajes, el relanzamiento de los Precios Cuidados y la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.

Además figuran el restablecimiento del rango ministerial para las carteras de Salud, Ciencia y Tecnología, Trabajo y Cultura, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el relanzamiento del Plan Nacional de Lecturas, la restitución del Protocolo de Aborto no Punible y la derogación del Protocolo de Uso de Armas de fuego. Finalmente se encuentra en la lista la firma del Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad entre gobierno, empresarios, sindicatos y movimientos sociales.

