Preocupación de EE.UU. por Evo Morales: la embajada le pidió al Gobierno que "no abuse" de su estatus de refugiado

por Anabella Gonzalez

La Embajada de los Estados Unidos se reunió con el gobierno de Alberto Fernández este viernes 27 de diciembre, encuentro en el que expresaron su preocupación por la actividad política de Evo Morales —quien el fin de semana encabezará un acto en la frontera entre la Argentina y Bolivia—y pidieron que el exmandatario "no abuse" de su estatus de refugiado.

El canciller Felipe Solá, junto al Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, recibieron en Casa Rosada a un grupo de funcionarios de la embajada de Estados Unidos. La delegación estuvo encabezada por la ministra Consejera Marykay Carlson, segunda en la Embajada.

El gobierno de Alberto Fernández se reunió con los funcionarios norteamericanos, y escucharon el reclamo de la administración de Donald Trump en torno a la actividad política que Morales desarrolla desde la Argentina, dado que se encuentra en calidad de "refugiado" en el país desde el 12 de diciembre pasado, tras haber sido derrocado por un golpe de Estado.

Evo Morales en Argentina: qué dice la Ley de Refugiado y qué le pedirán desde el Gobierno

El acto que sembró la preocupación en Estados Unidos está previsto para el próximo domingo 29 de diciembre, en la frontera entre Argentina y Bolivia. Morales confirmó días atrás que decidió "convocar a los compañeros del MAS" para elegir un candidato para los próximos comicios en Bolivia. Al encuentro, según precisó el dirigente, se espera que asistan unos “mil dirigentes y delegados”

Convocamos a los dirigentes del MAS de los 9 departamentos a una reunión el 29 de diciembre en Buenos Aires, para evaluar y organizar el gran encuentro donde elegiremos a nuestros candidatos y candidatas para las próximas elecciones. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 21, 2019

Ante la consulta de PERFIL tras el encuentro en casa de Gobierno, fuentes diplomáticas de la embajada norteamericana detallaron que representantes de la Embajada de los Estados Unidos se reúnen con funcionarios del gobierno argentino "de manera regular".

Si bien prefirieron no hacer comentarios puntuales sobre los temas discutidos en la reunión, aclararon que respecto al exmandatario boliviano, pidieron al presidente Alberto Fernández que Morales "no abuse" de su estatus en el país.

"Sobre el tema de Evo Morales, hacemos un llamado a la Argentina para que sea un buen vecino al apoyar la democracia boliviana y llamamos a la administración de Alberto Fernández a trabajar para garantizar que Morales no abuse de su estatus en Argentina", expresaron.

Pichetto: "La presencia de Evo Morales en Argentina no es conveniente para los intereses del país"

No obstante, según pudo saber este medio, desde el Gobierno apuntan a que la condición de refugiado político, según detalla la ley 26.165 de protección al Refugiado sancionada en 2006, le habilita a Evo Morales "a hacer comentarios políticos, o actos", por lo que no se explican el porqué del reclamo de Estados Unidos. Asimismo, como ya aclararon varios funcionarios del Gobierno en las últimas semanas, si bien pueden hacerle al expresidente boliviano sugerencias o recomendaciones, se estima que no "restringirán" sus libertades.

A.G./ C. P.