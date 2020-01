Intendentes pedirán a Kicillof $ 8 mil millones para obras públicas

por Ezequiel Spillman

Tras la aprobación de la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires, los intendentes se preparan para reclamarle al gobernador Axel Kicillof que en el Presupuesto 2020 bonaerense se añadan unos $ 8 mil millones para obras públicas que sean manejados por los municipios.

Se trata de un formato similar al que tuvo, en los primeros años de María Eugenia Vidal como mandataria, el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que se repartiría bajo el criterio que establece la coparticipación bonaerense.

Ya a mitad de diciembre cuando se aprobó un primer paquete de leyes que propuso Kicillof, a pedido de los intendentes, se agregó un fondo especial de $ 2 mil millones para el primer trimestre con afectación específica: debía ser para obras que indiquen los municipios en acuerdo con la Gobernación.

Por ello, ahora quieren completar un fondo de unos $ 10 mil millones. La idea será, según explicaron a PERFIL varios intendentes oficialistas y de la oposición, trabajar en conjunto con los funcionarios bonaerenses para elegir las obras prioritarias en cada distrito.

“Hay coincidencia entre todos de que este fondo tenga continuidad después de marzo y que lo podamos manejar nosotros”, confía a este diario uno de los intendentes opositores, quien agrega que este tema ya fue motivo de diálogo con legisladores y funcionarios.

Ya con la ley impositiva, los municipios recuperaron el cobro de vehículos con más de 10 años, un mecanismo que funcionó históricamente así, pero que en la primera reforma impositiva que envió el Ejecutivo provincial era modificada.

Discusiones. Por lo pronto, Kicillof se tomará un par de meses para armar el Presupuesto 2020 (no bien asumió logró prorrogar el 2019). El gobernador esperará a que el presidente Alberto Fernández envíe el suyo ya que allí se establecerán las estimaciones de inflación, crecimiento y dólar, entre otras. Será, a partir de estas variables, con las que armará su cálculo de ingresos y egresos de la Provincia para que sea refrendado por la Legislatura, donde la oposición domina el Senado, pero es la segunda minoría en Diputados.

Pero, justamente, en la Cámara baja provincial no hay homogeneidad en la oposición. A los faltazos de los jóvenes de La Generación (la agrupación macrista) en plena discusión por la reforma impositiva (una no regresó del Sur y otro pasea por el Hemisferio Norte) se le suma el bloque que armó el ex titular de Diputados, Emilio Monzó, con el intendente radical Gustavo Posse (San Isidro). Es que, en la discusión por los impuestos, mostraron sus diferencias con los diputados de Cambiemos en pleno recinto. Por caso, el bloque Cambio Federal buscaba mayor progresividad en el aumento al inmobiliario urbano y rural.

Además del Presupuesto 2020, y seguramente algún esquema de refinanciación de deuda heredada, aún resta una discusión central entre oficialismo y oposición: el reparto de cargos en el Bapro, los organismos descentralizados, las empresas públicas y, más adelante, el nuevo Defensor del Pueblo bonaerense. Allí, hay quienes picaron en punta: el intendente Jorge Macri (Vicente López) alienta al ex diputado provincial, César “Tuta” Torres para una silla en el directorio del Bapro. El debate iba a darse junto a la ley impositiva, pero el caos político que provocaron los cambios en la letra chica dejaron la discusión para febrero. Será una nueva pulseada parlamentaria.

“Con un manguito más”

“La gente anda con un manguito más en el bolsillo y se nota”. Distendido y, entre selfies y saludos, el gobernador Axel Kicillof dio inicio ayer a la temporada en Mar del Plata. Estuvo junto a sus ministros Augusto Costa (Producción) y Fernanda Raverta (Desarrollo de la Comunidad), el intendente local, Guillermo Montenegro, y los ministros nacionales Matías Lammens (Turismo) y Eduardo “Wado” de Pedro (Interior). Allí presentó ReCreo, el programa turístico y cultural con más de cien actividades con diversidad de formatos en distintos municipios.