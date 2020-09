Las relaciones entre el Grupo Clarìn y el kirchernismo nunca fueron fáciles. En esta nueva etapa, en la que el gobierno está comandado por Alberto Fernández, lo que pareció, en principio, una tregua ya quedó totalmente sepultado. Ese quiebre se vio reflejado en la tensa entrevista que la dupla televisiva compuesta por Marcelo Bonelli y Egardo Alfano le hicieron al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por la señal de cable TN.

Lo que comenzó como una charla de temas de actualidad política, la crisis provocada por la pandemia, el cepo al dólar y el traslado de jueces, fue subiendo de tono en la cual ni los periodistas ni el funcionario se guardaron nada. El reportaje comenzó a calentarse cuando Edgardo Alfano le preguntó a Cafiero sobre la influencia de Cristina Kirchner en las decisiones del presidente Alberto Fernández.

A continuación, la transcripción del diálogo:

—Egardo Alfano: Habrá escuchado las versiones que indican que la decisión de Alberto Fernández de quitarle los fondos al Gobierno porteño coincidió con el malhumor de Cristina Kirchner por el buen trato que el Presidente le daba a Rodríguez Larreta.

—Santiago Cafiero: Yo sé que en el diario de ustedes permanentemente le echan la culpa de todo lo malo que sucede en la Argentina a Cristina. No se crean las notas que aparecen, porque no son verdad.

—EA: Yo personalmente creo que detrás de la decisión de Alberto Fernández de endurecer (su posición) con Rodríguez Larreta, y de la avanzada sobre jueces que están investigando causas de corrupción, está Cristina Kirchner. No me lo tiene que mostrar Clarín en una página, es mi pensamiento.

En ese momento intervino Marcelo Bonelli para manifestar: "Yo pienso lo mismo". A lo que Cafiero, respondió: "Son dos que creen mal".

—Bonelli: Esa es tu opinión, mucha gente opina como nosotros. Hoy el Presidente cuestionó a los medios, y la verdad es que ya aburren con eso. Hay que inventar otra cosa.

—SC: No lo mires más entonces.

—MB: Lo miro porque es el Presidente de la Nación y espero que resuelva los problemas que tenemos todos nosotros. Pero le digo que aburren con todo el tema de los medios. Inventen otro relato. Si Edgardo o yo creemos, como todo el mundo, que la vicepresidenta interviene y avanzó sobre Alberto Fernández y lo perjudicó en la credibilidad, ¿no podemos opinar?

—SC: Podes opinar, pero fijate cómo caíste en la trampa y dijiste "todo el mundo cree". Vos no sos todo el mundo y vos no hablás por todo el mundo.

—MB: Mucha gente cree eso y lo dicen las encuestas

—SC: Las encuestas de Clarín le pegan siempre a Cristina.

—MB: Por favor, Cafiero, Aburren con esto de Clarín. Inventen otra cosa más jugosa, porque hace 10 años que vienen con eso.

—SC: Hay una disputa permanente de sentido en los medios de comunicación, y eso no te excede a vos ni a mi. Con cada medida que toma el Gobierno hay una disputa de sentido. Yo lo que te digo es que no es así, vos podés no creerlo, pero no podés arrogarte que hablás por la gente, porque no es la verdad.

—MB: Yo hablo por Marcelo Bonelli, pero usted tampoco diga que "porque Clarín dice, Marcelo Bonelli dice". Ahí está la cosa que aburre: ustedes piensan que hay alguien diabólico que nos está hablando por la cucaracha para que les hagamos preguntas a ustedes, y eso es no entender cómo funciona el periodismo. Ese es uno de los grandes errores de Cristina Kirchner y uno de los grandes errores de su Gestión. Yo soy un periodista que le puede preguntar lo que mucha gente opina.

A diferencia de lo que sucedió durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando las visitas de funcionarios de Gobierno a los estudios de TN o de Canal 13 casi eran una excepción, hoy el gobierno parece estar dispuesto a dar batalla en "territorio enemigo" . Habrá que ver qué resultado le da esta estrategia comunicacional.

