Santiago Cafiero salió a cruzar a Duhalde: "Está mal, no es una palabra autorizada"

Luego que el exmandatario insistiera en sus declaraciones contra el Gobierno Nacional, señalando que veía al presidente Alberto Fernández "groggy, casi como De la Rúa", el jefe de Gabinete Santiago Cafiero dijo este sábado 19 de septiembre que "Eduardo Duhalde está mal, entonces no lo tomemos como una palabra autorizada".

"La familia lo tiene que cuidar, porque está mal... Todos deberíamos tenerle respeto institucional a la figura que fue Duhalde y cuidarlo más", sostuvo el funcionario nacional este sábado en declaraciones a Radio La Red. "Él mismo (por Duhalde) dice que no está bien, entonces no lo tomemos como una palabra autorizada", señaló.

"Si pensamos que el análisis político lo tienen que hacer Duhalde o (el ex secretario de Comercio Interior) Guillermo Moreno, estamos mal", destacó el funcionario. De esta manera, Cafiero se refirió a las declaraciones que viene realizando en las últimas semanas el ex mandatario, quien primero sacudió el escenario político al advertir sobre un posible golpe de Estado y luego afirmó que el presidente Alberto Fernández "está groggy". También el ex titular de Comercio durante el gobierno de Cristina Kirchner había sido muy crítico con el actual momento de la gestión de Alberto Fernández.

Cafiero también resaltó que las medidas tomadas para profundizar el cepo cambiario son "transitorias" y hasta que la Argentina pueda "reponer" el perfil exportador.

Alberto Fernández: "Estoy haciendo lo que prometí en la campaña, si nos critican es porque estamos haciendo las cosas bien"

"La Argentina pasó de exportar en 2011 unos 80 mil millones de dólares a unos 60 mil millones de dólares en 2019, de manera que los dólares los necesitamos para incentivar a la producción y al empleo para que permitan generar más dólares. Es un círculo que tenemos que volver a recomponer", sostuvo Cafiero.

El jefe de Gabinete criticó "el modelo especulativo" del Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que "hacía que entraran dólares que no iban a la producción". Al cuestionar "la timba del macrismo", aseguró: "Vinimos a cambiar eso y lo estamos haciendo". Indicó que la profundización del cepo cambiario "tiene que ver fundamentalmente con elegir prioridades", por lo que destacó: "Las medidas del tipo de cambio tienen que ver con que la cuenta de capital esté tranquilizada".

"Son cuestiones que tienen que ver con tranquilizar la economía y tener una macroeconomía más equilibrada", remarcó. Al ser consultado sobre la cotización del dólar blue, que se disparó tras el anuncio de las medidas en materia cambiaria, subrayó: "La economía argentina se rige por el dólar oficial, no por el blue".

NA/HB