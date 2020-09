Pesce tras el cepo al dólar: "De ninguna manera va a haber aumento de precios"

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró este miércoles 16 de septiembre que "de ninguna manera va a haber aumento de precios" por las restricciones a la compra de dólares y el endurecimiento del cepo cambiario.

"De ninguna manera va a haber aumento de precios. Los movimientos de precios se producen sobre el dólar oficial, esto lo probamos en 2016 cuando se produce la devaluación el gobierno de Macri que dijeron que no iba a ver inflación porque el mercado ya había asumido la devaluación, en ese año tuvimos 40% de inflación. Los precios se guían por el mercado oficial, no por los de referencia que hay en el mercado", argumentó en diálogo con TN.

Además, Pesce sostuvo que tienen "que mantener un tipo de cambio competitivo" y remarcó que vienen "teniendo problemas con el sector externo desde que las exportaciones cayeron".

Asimismo, remarcó que son "necesarias" las nuevas restricciones en la compra del dólar y explicó que "no hay razón para que el peso se devalúe" y que si eso sucede "tendríamos inflación, caída del salario real y aumento de la pobreza".

Miguel Ángel Pesce: "Es muy difícil saber lo que va a pasar con el dólar blue porque es un mercado ilegal"

"Tenemos un problema estructural, en el 2011 se exportaba 83 mil millones de dólares y ahora 60 mil millones de dólares. Tenemos que exportar 90 mil millones de dólares, eso tiene que ser el objetivo del país. Necesitamos incrementar nuestras exportaciones para que nuestro mercado de cambio funcione normalmente. Estoy hablando de aumentarlas un 50%", expresó el titular del BCRA.

Pesce también lanzó críticas contra la gestión de Cambiemos: "Cuando inició el gobierno anterior dijo que en Argentina sobraban dólares, pero falta dólares y siempre han faltado. No solo se endeudó al Estado aceleradamente sino que también se endeudó al sector privado en el sector externo. La deuda privada de las empresas se incrementó un 84% en esos cuatro años, 20 mil millones de dólares".

"Nos encontramos ahora a las empresas tomando deuda en pesos para pagar la deuda en dólares que habían contraído en los cuatro años anteriores, esto es positivo, tenemos que desarrollar nuestro mercado de capitales, pero en la coyuntura estaba metiendo estrés en el mercado cambiario", dijo.

En esa línea, comentó: "Como no existe ese mercado de capitales, la gente opta por ahorrar en dólares". "Las divisas son fundamentales para sostener el nivel de actividad, la industria necesita insumos importados", agregó.

"El estrés que le estaban poniendo al mercado cambiario la compra del dólar ahorro y las presiones que había de los especuladores sobre los otros dólares de referencia estaban trayendo muchos problemas y había que encarar esta dificultad", añadió.

Cual será el impacto de las restricciones cambiarias sobre la inflación

Las frases más importantes de Pesce

Contado con liquidación. "El contado con liquidación venía teniendo operaciones por 100 millones de dólares, establecimos restricciones, le dijimos a las empresas argentinas u operas en el mercado oficial o en el ccl, pero no en los dos, y eso pasó a operar la mitad, 50 millones. Venimos teniendo problemas con el sector externo.

Dólar oficial. "Estamos preservando el tipo de cambio en el mercado oficial que es por donde se mueve la producción del país. Ese tipo de cambio está en términos reales bien, 20% arriba en términos reales del valor de diciembre de 2015. Es un tipo de cambio competitivo. Ningún sector productivo nos menciona atraso cambiario".

Especuladores. "Las presiones que hay en los otros tipos de cambio tiene que ver con especuladores dispuestos a pagar el tipo de cambio a cualquier valor, como fondos especulativos del exterior que quedaron atrapados y no se pueden retirar del mercado".

Fuga de capitales. "Argentina tiene una extraordinaria capacidad de ahorro. En 2019 se fugaron 23 mil millones de dólares, en 2018 19 mil millones, 2017 16 mil millones, este año creo que va a ser mucho menor".

Salida de empresas. "La inversión extranjera directa es muy valiosa. Las empresas van a venir a nuestro país cuando vean oportunidades de negocios. Estamos en una crisis muy compleja, LAN no se hubiera ido si no hubiéramos tenido este problema de la pandemia. Falabella está en un proceso de transformación del consumo de la gente, no creo que tras la pandemia la gente siga comprando igual, los medios electrónicos de compra van a ser más importantes".

Netflix. "El caso de Netflix tiene dos maneras de facturación, si contrata en el exterior tiene que pagar en dólares, Netflix le encontró la vuelta porque tiene un agregador en Argentina, ese le vende el servicio en pesos entonces ahí no tiene que pagar ni el impuesto país ni la retención de ganancias".

Dólar Blue. "Conocemos a la gente de buena voluntad y quiere ahorrar en dólares, no tiene acceso al mercado de cambio y van a las casas de cambio a comprar dólares, pero detrás de este negocio, no me equivoco, se cierran negocios de actividades delictivas. Se han hecho allanamientos en estas cuevas, aparecen nombres de gente que está vinculada con el delito".

