Cual será el impacto de las restricciones cambiarias sobre la inflación

Las nuevas restricciones cambiarias recalentaron el valor del dólar blue que tocó un nuevo récord de $ 145 y también subieron las divisas financieras que se negocian en el ámbito bursátil -el Contado Con Liquidación (CCL) y el MEP. Ante este escenario “algo de contagio sobre los precios va a haber”, advierten analistas consultados por PERFIL. Este miércoles se informó que la inflación de agosto fue 2,7%, mostrando una aceleración respecto al 1,9% de julio

Además, consideran que estas medidas son un “parche” para frenar en el corto plazo la caída de reservas, que le permite al gobierno “ganar algo de tiempo” pero “no resuelve el problema de fondo”. En este marco, algunos predicen que si a mediano plazo no se logra revertir la desconfianza, un ajuste del tipo de cambio oficial “es inevitable”.

¿Que pasará con la inflación?. El economista Fernando Marull calificó como “pro inflacionaria” la medida que contempla que las empresas con vencimientos mensuales superiores a 1 millón de pesos podrán acceder al dólar oficial para cancelar solo el 40%, pero el 60% restante deben reestructurarlo, usar dólares propios, o adquirirlos en el mercado paralelo.

Dólar ahorro: cómo recuperar el 35% si no pagás Ganancias ni Bienes Personales

“Hay deudas comerciales, bancarias, que posiblemente no se refinancien. Esta medida es pro inflacionaria porque si una empresa debe US$100 afuera, va a su acreedor y le pide refinanciar 60%, si le dice que no, entonces tiene que pagar si no quiere entrar en default. Cómo lo paga, comprando en el CCL a $130 en vez de a $75 (el oficial), eso automáticamente va a precios, es como pasó con el precio de las computadoras que les prohibieron la importación y saltaron 30% en una semana, acá va a pasar lo mismo, o defaulteas, o compras al CCL y lo trasladas a precios”, razonó Marull.

Sobre cuál puede ser el impacto inflacionario, el director de la consultora Seido, Matías Carugati, señaló “que el efecto sobre los precios va a depender de si afectan o no el costo de los productos transables”.

“En la medida que importadores tengan acceso al dólar oficial, no deberíamos observar un efecto importante sobre los precios del endurecimiento del cepo. Ahora bien, si hay empresas que se ven empujadas hacia el CCL, entonces eso sí podría tener algún impacto. Es difícil saberlo con anticipación, porque el endurecimiento no afecta a todas las empresas por igual”, fundamentó.

En igual línea, el economista de Ecolatina, Matías Rajnerman sostuvo que “el impacto en la inflación a corto plazo es acotado” mientras que se pueda importar y pagar deudas con proveedores al dólar oficial.

No obstante, explicó que por las nuevas restricciones impuestas “hay muchas empresas que van a tener que cancelar deuda con dólares comprados en el CCL, que no van a poder reestructurar como las invita el Banco Central, y esas compañías en algunos bienes y servicios puntuales podrían usar a ese dólar como referencia”, es decir que sí incluyan a estas cotizaciones en su función de costos.

200 dólares: memes con humor e ironías sobre el nuevo cepo

“En este caso, sí habrá un impacto sobre los precios, pero no será generalizado”, agregó.

El director de Eco Go, Martín Vauthier planteó “si no se dan señales en el terreno fiscal y monetario y desde la politica con declaraciones y medidas más favorables a atraer inversiones y alentar las exportaciones que es lo que necesita Argentina para romper la limitante de dólares que enfrenta el sector público, si eso no aparece, estas medidas terminan generando una mayor presión cambiaria que se empieza ahora a ver más en el dólar marginal, y en la medida que el aumento en la brecha se comience a tomar como una referencia cada vez mayor en la formación de precios, el riesgo es que eso se filtre gradualmente a la inflación”.

Para el economista jefe de LCG, Guido Lorenzo, “algo de contagio sobre los precios va a haber, siempre aparecen oportunistas para remarcar, sube el dólar, nadie quiere perder ingresos medidos en términos de dólares e intentan remarcar”.

También el analista financiero Christian Buteler prevé que “va a tener impacto en la inflación, no se verá mañana mismo un salto inflacionario, pero Argentina es un país bimonetario, algunos precios irán al blue, otros al oficial, y otros a un valor intermedio, lo aprendimos del cepo anterior, va a tener un efecto que se irá viendo en el tiempo sobre todo cuando Argentina empiece a mejorar su situación económica”.

Ganar tiempo. Buteler juzgó que este endurecimiento del cepo “es un parche más, no resolves el problema de fondo, por lo que el drenaje de reservas va a seguir”.

Vauthier dijo que las nuevas restricciones cambiarias “son una respuesta a una situación cambiaria insostenible con un BCRA vendiendo reservas todos los días, y la señal que quiso dar es tratar de no devaluar y sostener el nivel de reservas”.

“A mi juicio no van a tener un efecto muy duradero si no se dan señales desde el lado de la política en declaraciones y medidas que tiendan a atraer capitales, inversión, y de refuerzo de la consistencia fiscal y monetaria, si eso no aparece dificil que estas medidas puedan cumplir sus objetivos, más allá de ganar algo de tiempo en el muy corto plazo”, reflexionó.

Un análisis de LCG planteó “cuando el BCRA empieza a tomar medidas que restringen operaciones de montos tan bajos, es una señal de la debilidad de su posición patrimonial. El ajuste del tipo de cambio no es inminente, pero es inevitable. Depreciar al peso una vez que tengamos menos reservas que las actuales será más doloroso para todos. Quizá resultaba mejor cortar al problema de raíz y atender las consecuencias de una devaluación que despeje el horizonte para crecer. A fin de cuentas, allí es donde vamos a terminar, pero partiendo de una situación peor”.

En sintonía un informe del grupo SBS advirtió que estas medidas sirven al gobierno para ganar algo de tiempo", y agregó que "la clave es para qué se usa este tiempo, si las inconsistencias no se resuelven con una tasa de devaluación que acompañe más de cerca a la tasa de expansión monetaria, las presiones volverán a aparecer en el horizonte y estas medidas habrán sido en vano

Carugati coincidió en que “este tipo de medidas le da algo más de vida al crawling peg, puesto que refuerzan a niveles extremos el cepo y racionan aún más el acceso al ex mercado único y libre de cambios; el asunto es que queda en evidencia que la situación es bastante precaria y las expectativas a futuro no creo que mejoren demasiado. Ganar tiempo para tomar medidas de fondo puede funcionar. Pero si no cambia nada más es sólo estirar la indefinición”.