Cancillería reclamó a Reino Unido retomar las negociaciones por la soberanía de Malvinas

Argentina renovó su pedido al Reino Unido para reanudar las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. En el marco del 192º aniversario de la usurpación británica del archipiélago, el Gobierno nacional cuestionó la exploración y explotación de recursos naturales en las aguas circundantes, una actividad que viola las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al territorio en disputa.

"El Gobierno argentino reitera su disposición a retomar las negociaciones bilaterales que permitan encontrar una solución pacífica a esta disputa de soberanía y poner fin a la situación colonial en la Cuestión de las Islas Malvinas, tal como lo establecen las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU", indicó la Cancillería argentina, a cargo de Gerardo Werthein.

Además, el comunicado subraya la voluntad del gobierno de Javier Milei de mantener una "relación constructiva" con el Reino Unido, que abarque tanto las negociaciones sobre soberanía como otros temas de interés común, evitando el estilo confrontativo que caracterizó a administraciones anteriores. Esta postura, en tanto, quedó reflejada en algunos gestos que fueron criticados incluso por la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, incluida la habilitación de los vuelos a Malvinas con escala en Córdoba.

Asimismo, Cancillería expresó su preocupación por la exploración de hidrocarburos y la explotación pesquera en las aguas circundantes a las islas, actividades que calificó como violaciones a las resoluciones de la ONU que generaron "preocupación y rechazo en la comunidad internacional".

El reclamo histórico por Malvinas

El texto publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, también recuerda que el 3 de enero de 1833, las fuerzas británicas ocuparon ilegalmente las Islas Malvinas, desplazando a la población local y a las autoridades argentinas legítimas establecidas en el archipiélago, incluido el gobernador Vernet.

Desde que se constituyó como una nación independiente reconocida a nivel mundial, Argentina reclamó su soberanía sobre las islas, considerando que, como heredera de las posesiones de España en América del Sur, tenía pleno derecho sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes. En tanto, la ocupación británica fue vista como un acto de fuerza contra la integridad territorial de país en tiempos de paz, contrario al derecho internacional.

"Desde aquel momento, el Gobierno argentino no cesó en su rechazo a esta ocupación ilegal y ha presentado sus protestas ante la comunidad internacional", afirmó Cancillería. Además, ratificó que la única vía para resolver la disputa y recuperar los derechos soberanos de Argentina es la diplomática.

Tras el comunicado oficial de la Cancillería, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se expresó a través de sus redes sociales, reafirmando su apoyo a la causa de las Malvinas. "192 años de reclamo ininterrumpido por nuestras Islas Malvinas usurpadas por Inglaterra en 1833. Ese día fuerzas británicas expulsaron a las autoridades legítimamente designadas y a la población local”, sostuvo la titular del Senado de la Nación sobre aquel episodio, que tuvo lugar mucho antes de la guerra contra los británicos en 1982, iniciado durante el gobierno de facto de Leopoldo Galtieri", escribió Villarruel.

En su mensaje, destacó que más de 50 declaraciones en foros internacionales instan al Reino Unido a retomar las conversaciones bilaterales sobre la soberanía de las islas. "Malvinas Argentinas, ayer, hoy y siempre!!", cerró.

El llamado a la reanudación de las negociaciones no estuvo exento de controversias internas en el Gobierno de Javier Milei. En septiembre pasado, la entonces canciller Diana Mondino mantuvo una reunión en Nueva York con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, en la que se discutieron diversos temas vinculados al Atlántico Sur, incluidos los vuelos a Puerto Argentino con escala en Córdoba.

Mondino aclaró en su momento que la reunión no había tratado específicamente la cuestión de la soberanía, sino otros aspectos de interés mutuo. Sin embargo, no solo fue sujeta a un pedido de juicio político sino que fue escrutada por la vicepresidenta. En tanto, Villarruel respondió duramente, asegurando que cualquier acuerdo que no contemple la soberanía de las islas es "contrario a los intereses de la Nación".

"Esta propuesta de acuerdo con el Reino Unido es inaceptable. Nos están pidiendo apoyo logístico para la ocupación y permitir que sigan depredando nuestros mares. ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte? ¿Nos toman por tontos?”, cuestionó Villarruel en un mensaje en redes sociales, demostrando su rechazo a cualquier acuerdo que no contemple el retorno de las Malvinas a la soberanía argentina.

En esa línea, el mensaje emitido por la Cancillería este viernes, bajo la supervisión de Gerardo Werthein, refuerza la postura tradicional de la diplomacia argentina: poner la soberanía sobre las Malvinas como prioridad en cualquier negociación con el Reino Unido.

