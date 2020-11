El médico pediatra Carlos Kambourian analizó este lunes 10 de octubre los recientes anuncios sobre las negociaciones que se llevan a cabo por parte de la Argentina para asegurarse una dosis de las potenciales vacunas que podrían ser aprobadas contra el Covid-19. "Firmo con sangre en cualquier brazo que no va a haber vacunación masiva a fin de año", expresó el doctor y panelista.

"Le tengo fe a todas las vacunas, a la primera que demuestre ser efectiva y segura, sin duda, le tengo que tener fe y voy a ser el primero que se la va a poner, pero la fe no alcanza", aseveró el galeno en declaraciones al programa Terapia de Noticias, que se emite por LN+.

Kambourian, que en las últimas semanas participó de actividades de campaña con el PRO, argumentó que "la finalización de la fase 3, en la mayoría de ellas, es para el primer trimestre del próximo año, así que hasta ese momento sin dudas no va a haber ninguna vacuna segura y efectiva".

Cómo funciona la vacuna de Pfizer contra el covid-19

En ese sentido, el médico explicó que "el desarrollo de una vacuna puede durar entre 8, 10, 12 años aproximadamente". Y recalcó: "Piensen que una vacuna en desarrollo normal evalúa efectos adversos después de tres años de haberse aprobado la fase 3, sobre todo porque hay efectos adversos que pueden aparecer en ese tiempo. En una pandemia tan brutal como esta, esos tiempos se acortan, pero en ese acortar de tiempos definitivamente hay que estar muy seguros de que el estudio sea serio y sea muy preciso, cosa que no estaría sucediendo".

En este marco, el pediatra pidió que "no esperen que llegue la vacuna rusa a fin de año" porque "al día de hoy no sabemos todavía qué país va a producir la vacuna para la Argentina". Y explicó: "Todavía no se sabe. Hay un convenio y Rusia, por ejemplo, va a producir sólo para Rusia cuando esté aprobada".

Sobre este punto, dijo que "al principio el próximo año podríamos estar vacunando con esa vacuna, pero ¿qué va a pasar? También al principio del próximo año van a estar las otras vacunas y muy probablemente la gente va a ir a vacunarse y preguntar ‘¿cuál me das?’, algo que no sucede con el resto de las vacunas. Pero no vas a poder elegir".

Vacuna rusa contra el Covid: 5 cosas que tenés que saber sobre el anuncio

Kambourian afirmó, además, que se generó con una comunicación "patética" de parte del gobierno y argumentó que "uno no puede poner una expectativa tan grande en una vacuna que no tiene todavía papeles" porque "eso genera tanta relajación en la gente que hoy tenés cuántos muertos. Hoy hay 340 muertos con 8 mil contagios con una tasa de letalidad altísima".

Sobre la vacunación masiva, recalcó que no cree que "sea antes de marzo abril del próximo año". Y agregó: "Lo firmó con sangre en cualquier brazo. De ninguna forma va haber vacunación masiva a fines de diciembre, no dan ni los tiempos de la vacuna ni los tiempos de la Argentina para vacunar a un 80 90 por ciento de la población".

"Creo que había que anunciar esto porque realmente la pandemia se está poniendo bastante difícil, a pesar de los números. La segunda ola está en la puerta. Los médicos italianos en este momento están pidiendo el cierre total porque están al mismo nivel que estaban junio julio de este año. De la segunda ola no tengo dudas, el problema es que se nos va a montar a nosotros sobre la primera ola, que no terminó", concluyó.

AB/FF