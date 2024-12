Carolina Losada cruzó a Ernesto Tenembaum: "Tuviste palabras agresivas para conmigo"

Tras la presentación de un proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsa denuncia con agravante para las falsas denuncias de violencia de género y abuso infantil, la legisladora Carolina Losada se cruzó con el periodista Ernesto Tenembaum, quien la calificó de "chanta" y "falsa feminista".

"Vos tuviste palabras para conmigo, personalmente, que para mí fueron agresivas y totalmente desafortunadas", manifestó la senadora por la Unión Cívica Radical (UCR) en diálogo con el comunicador, durante una entrevista este miércoles 4 de diciembre en Radio Con Vos.

"Primero que nada, que me digas 'chanta', cuando cualquier persona que haya trabajado un mínimo de tiempo conmigo puede hablar de la seriedad con la que he trabajado siempre como periodista, y la seriedad con la que he trabajado y sigo trabajando como senadora nacional", remarcó Losada.

La legisladora por la UCR también reclamó: "Además dijiste 'falsa feminista', lo cual me pareció totalmente agraviante hacia mi persona, porque siempre fui feminista en lo que realmente tiene que ver con el feminismo, que es la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres".

"No tengo ningún problema, pero me pareció que cuando estemos hablando de mi proyecto está perfecto que yo no esté, pero está bueno que yo cuente la mirada real del proyecto, que es un proyecto que no presenté en este Gobierno, sino en mayo de 2023 y en ese momento fue cajoneado y ahora se sacó para que se pueda debatir", aclaró.

El proyecto que presentó la legisladora junto a Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, busca sustituir el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal, el cual contempla el delito de la falsa denuncia, y busca imponer prisión de uno a tres años y considera agravante únicamente a las falsas denuncias de violencia de género, las cuales se castigarían con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación.

"Lo que militó el kirchnerismo estos últimos años que hizo tanto daño se llama hembrismo, que es el equivalente al machismo. Por eso ella hizo la diferenciación cuando habló de feminismo, que es la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades", aclaró la senadora en diálogo con Radio Mitre.

Losada habló sobre la iniciativa que elevó al Senado en mayo de 2023 y detalló: "Que las falsas denuncias en general suban de uno a tres años, hoy es de dos meses a un año, y para las falsas denuncias que tienen que ver con abuso sexual infantil y violencia de género de tres a seis años".

"Esto no apunta a amedrentar a ninguna mujer u hombre que quiera hacer una denuncia real", concluyó.



