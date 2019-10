Carolina Píparo criticó la gestión de Saintout en Periodismo: "¿Puede ir cualquier alumno a decir 'yo soy macrista'?"

La diputada provincial de Cambiemos, Carolina Píparo, disparó contra la gestión de Florencia Saintout al frente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) al señalar que no hubo libertad de expresión.

Píparo salió en defensa del intendente oficialista de La Plata, Julio Garro, al destacar que durante su administración no se llevó a cabo un trato distinto al personal con posturas ideológicas contrarias: “Yo me hice cargo de la Secretaría de asistencia a la víctima y Políticas de género y encontré que el 90 por ciento de los empleados piensan diferente políticamente a nosotros y creo que en esto el intendente ha mostrado su forma de gobernar. O sea, el trabajo es para todos no para el que piensa igual que yo. Creo que eso es lo que hay que evaluar en la gestión”.

“Las diferencias políticas no pueden hacer la diferencia de como yo laburo o no con una víctima, el compromiso está. Y yo lo que digo es que evaluemos a los candidato en ese sentido. Yo creo que Cambiemos ha dado un gran ejemplo en esa dirección. En la mesa de Cambiemos estamos todos, todos pensamos y decimos lo que queremos. A mí nadie me mandó un mensaje para decirme 'che no hables de esto'”, consignó la diputada provincial entrevistada en el programa Lado P.

El trabajo es para todos no para el que piensa igual que yo. Creo que eso es lo que hay que evaluar en la gestión, dijo Píparo

Píparo comparó entonces la gestión de Garro a la administración de Florencia Saintout en la UNLP, de 2010 a 2018. La ex decana es actualmente candidata del Frente de Todos a la intendencia de la capital bonaerense.

“Yo me pregunto ¿en la Universidad de Periodismo se puede hablar de todo? ¿Durante la gestión de Florencia se pudo hablar de todo? ¿No son muestras premiar a Chávez o contratar a Esteche como profesor? ¿Puede ir cualquier alumno a decir 'yo soy macrista'?”, cuestionó la diputada provincial.

“Me parece sumamente importante que las gestiones en las universidades sean de debate, que el alumno sea libre. Yo hablo con alumnos y no me parece que haya esa libertad. Me parece que eso habla de una gestión, de la amplitud y el sentarnos todos en la mesa”, concluyó la legisladora provincial.

B.D.N./F.F.