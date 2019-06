por Gabriel Ziblat

Elisa Carrió está en estado de alerta. Mientras recorre el interior apoyando a los candidatos de Cambiemos, espera los movimientos que puedan hacer sus socios de cara al cierre de listas para recién ahí plantear sus límites. Sin embargo, sus dirigentes ya dejaron entrever las dos posturas principales: que sumar algunos dirigentes peronistas a la coalición se puede aceptar pero sin afectar la esencia del espacio, y por otro lado, que el compañero de fórmula de Mauricio Macri tiene que ser alguien leal y de su confianza.

La postura que ya transmitió Carrió es que si la decisión es que el puesto de la vicepresidencia surja de un acuerdo político ahí se plantará y no dejará pasar cualquier nombre. ¿Puede ser un radical? Duda, porque debería ser alguien con sobradas muestras de lealtad. Por eso considera “un error” si el pragmatismo de Macri lo lleva a elegir a Martín Lousteau. “No sabemos a qué juega”, explican cerca de Lilita. ¿Puede ser un peronista? Ahí las dudas incluso son mayores, y dependen mucho de quién sea el elegido.

“Yo ya le di mi opinión al Presidente de quién debería ser, pero me lo guardo en mi corazón”, confesó Carrió en una charla de las últimas horas durante una recorrida por la provincia de Santa Fe, donde fue a apoyar la candidatura del radical José Corral. Quienes la conocen de cerca intuyen que su preferencia va por Carolina Stanley. “No vamos a permitir ninguna imposición del círculo rojo”, razona un referente del partido de Carrió.

Hasta ahora, la líder de la Coalición Cívica poco habló en público de las presiones para ampliar Cambiemos y abrir la fórmula presidencial. En cambio, dedicó gran parte de sus declaraciones a sostener la candidatura presidencial de Macri, sobre todo en los momentos donde crecían las especulaciones sobre un Plan V. Ayer, estuve en Coronda, Santa Fe, e insistió: “Estoy recorriendo el país en nombre del Presidente de la República”. “Yo voy a estar en las derrotas y en las victorias, no especulo”, añadió.

Después de la elección cordobesa, donde Cambiemos se rompió, Carrió despotricó en público y en privado contra los dirigentes del espacio que pretendían ampliar la alianza e incluso ponían en duda la candidatura de Macri. “Hoy está enfocada en defender al Presidente y a nadie más”, explica una fuente cercana.

Pero mientras los radicales en la previa a su Convención de Parque Norte especulaban con la necesidad de ampliar Cambiemos a sectores del peronismo, Carrió guardaba silencio. Ahora, espera las próximas movidas. “Es el momento de que jueguen otros. Ellos ahora deberían tener sus reuniones y traer propuestas”, analiza un lilito de pura cepa. “Nadie pidió incorporarse”, coincide otra voz de su entorno. Sin embargo, el manual de Lilita es claro: con todo un sector del peronismo sería difícil, porque rompería con la bases en las que se fundó Cambiemos. Por ejemplo, intenta no atacar directamente la figura de Juan Schiaretti, pero viene de despotricar contra el peronismo cordobés en la campaña local. Con Sergio Massa, por otro lado, habría un límite infranqueable. Distinto es el caso con Juan Manuel Urtubey (“A el lo quiero pero tiene once hermanos y uno es referente en la UIA”, se le escuchó decir) o Miguel Pichetto, que le generan dudas pero serían acuerdos más puntuales. “Pero si hay algo, esperamos que se debata en la mesa de Cambiemos y ahí definimos. Si son imposiciones del Coti (Nosiglia) no lo vamos a aceptar”, plantean desde la Coalición Cívica.

Carrió está terminando una semana de recorridas por Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Durante este mes sacará dos libros y será protagonista de otros dos. Sin embargo, su mira estará en los cierres de listas. Siempre alerta, fiel a su estilo, para imponer sus límites.