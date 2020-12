Carrió vuelve a la arena política y no descarta la gobernación bonaerense en 2023

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, confirmó este lunes que volverá a la arena política en 2021 y dijo que no descarta, además, en lanzarse a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires en 2023.

"Voy a ser candidata en la elección de 2021. Ya me recuperé de la salud, los datos cardiológicos y de la diabetes me dieron bien. No estoy dispuesta a que perdamos la libertad", dijo en Todo Noticias.

"Voy a estar en la Provincia de Buenos Aires. No descarto ser candidata a diputada ni ser candidata a gobernadora en 2023 porque hay que limpiar la Provincia de Buenos Aires", dijo la aliada de Juntos por el Cambio. "No me importa perder, me importa limpiar", reflexionó.

Carrió: "Cristina ya volteó al presidente, hoy Alberto es un subordinado de ella"

Entrevistada por Joaquín Morales Solá, Carrio dijo querer "hablarle a los cansados" al decir: "Hace 25 años nos cansamos de estar con mediocres o corruptos en el Congreso". "Uno puede elegir la impunidad, que tiene que ver con la debilidad o el escepticismo realista o puede elegir creer en nuestra conciencia, en nuestro espíritu. Antes no denunciábamos, ahora sí porque llegaron los juicios y están en prisión domiciliaria".

"Miren lo que nos robaron. No nos quedemos en el resentimiento. Somos un pueblo joven. Somos geopolíticamente relevantes. Se está peleando la proyección antártica. Decidamos en navidad si queremos libertad. 'Que la muerte nos encuentre siendo por una humanidad y una Argentina distinta", acotó.

ds