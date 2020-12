Guerra fría de Carrió contra Sputnik V: "Cristina Kirchner arregló sola con los rusos"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a apuntar contra el Gobierno y en especial a la vicepresidenta por la llegada de la vacuna rusa Sputnik V a la Argentina. "Cristina Kirchner arregló sola con los rusos" afirmó la ex diputada nacional que agregó que los países que reciben esta vacuna "son dictaduras".

Entrevistada por TN, Lilita anunció que va a denunciar al ministro de Salud, Ginés González García, por la vacuna rusa: "Se están violando derechos humanos de toda la población pero especialmente de los mayores de 60 años que pueden morir por la falta de la vacuna. No hay información. Pedimos acceso a la información a ANMAT y a Ginés González García y no contestan. La vacuna rusa en todos sus aspectos no pasa por los organismos internacionales para su autorización".

Carrió: "Por Putin y su dictadura, la que estaba obsesionada con la vacuna rusa fue Cristina"

"Putin es una dictadura, sino no entendemos que estamos en una pelea entre democracia y dictadura. Cristina Kirchner arregló sola con los rusos. Es una alianza estratégica de carácter político más que ideológico. Los que están recibiendo la vacuna rusa son dictaduras como Maduro, Bielorrusia, Iraq, Irán. Hay un alineamiento geopolítico con dictaduras en un momento de crisis mundial. Hay una dirección geopolítica que nos lleva a dictaduras", afirmó Carrió.

En esa línea, agregó: "La vacuna rusa, que no nos informa, recién se empezó a probar en mayores de 60 años a fines de noviembre, cuando dicen que viene es una irresponsabilidad porque puede haber factores contraproducentes".

"Este gobierno miente descaradamente", manifestó Carrió sobre la vacuna rusa

"Cristina no eligió preservar la salud, sino generar una alianza política. Además de privar la salud, consolida una alianza política con dictaduras. Cuando ella estuvo en Cuba, Cristina estableció una relación permanente con Putin y su gente, esto lo tengo confirmado de la propia Cancillería", comentó.

En cuanto a la no llegada de la vacuna de Pfizer, señaló: "No hay explicación de por qué no se aprobó a Pfizer, salvo que se hayan pedido coimas que es lo que caracteriza al Estado argentino a lo largo de los años".

Cuando la consultaron si se pondría la Sputnik V, sentenció: "No me voy a poner la vacuna rusa, no está probada". Por otro lado, agregó: "La vacuna de Sigman era un negocio enorme, pero al menos tenía cierta seriedad porque estaba con Oxford".

EuDr / ds