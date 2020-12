Carrió: "Por Putin y su dictadura, la que estaba obsesionada con la vacuna rusa fue Cristina"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, salió a criticar la vacuna rusa Sputnik V, que será la primera en llegar a la Argentina, al asegurar que "es un fraude nacional" y que "están poniendo en riesgo a millones de argentinos vulnerables". "Por Putin y su dictadura, la que estaba obsesionada con la vacuna rusa fue Cristina Kirchner", afirmó.

En diálogo con Luis Majul en La Cornisa que se emite por LN+, la ex diputada nacional afirmó: "Tenía razón cuando las vacunas no pasan por entidades internacionales que le dan garantía, sobre los casos de las personas mayores de 60 años o menores que sean muy vulnerables. Este es un fraude nacional. Consiste en mentirle a la sociedad. Si la vacuna no cumple el objetivo de inmunizar a los mayores de 60 años... no estamos preservando la vida de los que tienen que preservar. Mientras no tiene garantías internacionales es un delirio".

En esa línea, siguió: "Yo dije que Cristina Fernández se reunía con la inteligencia rusa. Ella cada vez que iba a Cuba se reunía con funcionarios de Rusia. Acá entra una idea geopolítica. Rusia es una dictadura. Yo no creo que no haya negocio en el esquema ruso. Por este tema de Putin y dictadura... en realidad la que estaba obsesionada con la vacuna rusa fue Cristina Fernández. Están poniendo en riesgo a millones de argentinos vulnerables".

"En un momento estaban trabajando con Sigman por AstraZeneca. Hugo Sigman es el que bancó toda la campaña Alberto Fernández, es un hombre multimillonario", expresó Carrió.

"Este gobierno miente descaradamente", manifestó Carrió sobre la vacuna rusa

En cuanto al presidente Alberto Fernández y las críticas internas al Gabinete de Cristina Kirchner, cuestionó: "Alberto Fernández es un pobre hombre que no tiene ni siquiera poder. Ella mezcla el tema de la impunidad con los ministros. Dice que se tienen que ir los ministros que no garantizan su impunidad. Si robaron son ladrones, punto. Ella quiere decir que los gobernantes tienen derecho a robar".

"Cristina Fernández no razona, está en una búsqueda desesperada de su impunidad. Alberto Fernández era un títere. Yo lo defiendo pero ella lo está volteando. Está gobernando ella. Ella no quiere gobernar con el fondo. Cristina Fernández hace agua pero tiene un objetivo. El miedo es de ella y se transforma en furia contra lo que le sale mal. Esto termina mal para ella", agregó.

En cuanto a Juntos por el Cambio, señaló: "La actuación de representantes del PRO, UCR, es vergonzosa, porque le están facilitando una colonización judicial kirchnerista. Juntos por el Cambio está unido, tiene posiciones diferentes, hay algunos que están en el medio. Hay otros que quieren estar en el medio pero me quieren sacar a mi, cosa que es difícil, le digo a Emilio Monzó, a Rogelio Frigerio, y a otros".

"Yo no estoy jugando con Mauricio Macri, yo estoy en el medio. Emilio Monzó cree que somos de la misma generación, yo digo tranquilisensé porque el año que viene hay que limpiar la Provincia de Buenos Aires y yo voy a dar la interna con todas esas personas que quieran limpiar y no volver a un peronismo con el mismo negocio y la alianza de Massa. El que banca todo este operativo era Jorge Brito, gracias a Dios que no está más", añadió.

Elisa Carrió: "Alberto Fernández no muestra competencia para ser Presidente pero hay que sostenerlo"

Sobre su rol en la oposición, expresó: "Yo dije que me retiraba y sé que está en juego la república y voy a jugar. No se enojen si látigo a alguien de los nuestros. Estoy todos los días monitoreando. Voy a volver a caminar todo el país. La Coalición Cívica es un equipo que no puede perder la nación".

En cuanto a su relación con Mauricio Macri, contó: Me dijo Mauricio Macri, que ayude a alguien del PRO y me dijo que para denunciar estaba yo, por eso le corté el teléfono. Tenemos una relación pero la falta de respeto y falta de conocimientos... vamos a tener una buena relación formal nada más.

Por otro lado, sobre la ex gobernadora bonaerense María Eugenia VIdal opinó: "A María Eugenia Vidal hay que cuidarla mucho, es de la nueva generación. No quiero que sufra lo que yo sufrí. Yo se lo digo a Horacio Rodríguez Larreta. Yo capaz sea la luchadora con visión de estadista. Tengo grandes esperanzas depositadas en ese grupo pero no quiero que la lastimen".

"Yo viví la elección de María Eugenia, nadie quería que sea gobernadora. Me daba cuenta que C5N estaba jugando con la victoria de Aníbal Fernández, me di cuenta que hay fraudes acordados. La victoria de María Eugenia le cambiaba los intereses políticos a todos", concluyó.

Caso Nisman. "Cuando se avance en el tema de Nisman ellos están muy complicados porque está Posino, está Milani... yo sé muy bien que lo mató parte del gobierno argentino. Yo tengo el video de seguridad y lo agregó Pablo Lanusse a la causa. Entra Lagomarsino y sale un chico con melena rubia media tapada. Lagomarsino llega y está saliendo un chico rubio que no se le ve la cara. Después hay un video de uno de aeronáutica que se está llevando las valijas de Nisman", contó.

EuDr / ds