Vacuna rusa: Gollan dijo que se distorsionó lo dicho por Putin sobre los 60 años

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, habló este jueves 17 de diciembre sobre las declaraciones que hizo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en relación a la aplicación de la vacuna rusa en mayores de 60 años. “Hay una absoluta distorsión en la traducción" de esas declaraciones, aseguró el funcionario.

"Hay una absoluta distorsión en la traducción. Putin dijo que él tiene 67 años y que no se ha aplicado la vacuna porque por ahora los protocolos son hasta 60 años", explicó el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires en diálogo con radio 10. Al respecto, Gollan explicó que en Rusia "se están investigando en personas menores de 18 y mayores de 60" y adelantó que el 30 de diciembre “terminaría el estudio en los mayores de 60 años".

En Rusia, dijo Gollan, "mucha gente mayor de 60 se ha vacunado". "Obviamente, no entra dentro de los ensayos clínicos controlados, con lo cual sirve como referencia pero no como evidencia científica". En ese sentido, sumó: "Hay que tener rigor científico: normalmente, las vacunas se prueban en distintos grupos de edades. Luego, sale toda la evidencia científica, se aprueba, se autoriza y se registra", detalló.

A partir del 30 de diciembre, adelantó, se concluirán los estudios sobre las personas mayores de 60 años y desde entonces, "se autorizará" porque "son protocolos que hay que cumplir". “Por protocolo, ni bien se publiquen los resultados en mayores de 60 años, será autorizada la aplicación de la vacuna. Eso es lo que (Putin) comunicó, no que no sirva o no tenga eficacia en mayores de 60", reiteró.

Gollan remarcó que la vacuna Sputnik V “es muy segura" y dijo estar "absolutamente convencido" de que habrá una aprobación de emergencia "porque la vacuna es muy buena y eficaz".

En la misma línea, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que la recomendación para la aplicación de la vacuna rusa contra el coronavirus es para las personas de hasta 60 años. Sin embargo, al igual que Gollan, la funcionaria anticipó que están por terminar los últimos pasos para que se pueda inyectar a mayores de esa edad.

“Hasta ahora, los datos evaluados analizados y la recomendación de utilización es hasta los 60 años. Nos contaron que ya evaluaron en el Comité Independiente a los mayores de 60, lo han elevado al ministerio de Salud, a la entidad regulatoria junto con el Instituto Gamaleya también y están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años, que es fundamental para el mundo, pero para nuestro país también empezar a vacunar a quienes han tenido mayor mortalidad”, consignó Vizzoti en una nota grabada con C5N.

