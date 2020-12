Carrió: "Cristina ya volteó al presidente, hoy Alberto es un subordinado de ella"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó nuevamente contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por su influencia sobre el presidente Alberto Fernández. "Cristina ya volteó al presidente, hoy Alberto es un subordinado de ella", afirmó.

Entrevistada por TN, la ex diputada nacional volvió a criticar a la vicepresidenta al manifestar que en realidad es ella quien gobierna el país luego de las críticas al Gabinete que Cristina hizo en un acto en el que estaba el propio mandatario nacional.

En otro aspecto, se refirió a la situación procesal de la ex presidenta: "La misma Cristina Kirchner va a estar con condena y prisión preventiva ya que no tiene los fueros legislativos, no tiene inmunidad de arresto. La inmunidad de arresto es para legisladores, diputados y senadores. Puedo arrestar a un gobernador o a un juez. Cristina no es senadora, es vicepresidenta. Cristina está en una posición más débil que la que parece".

"Ellos en nombre de los derechos humanos, los están violando a todos. Los únicos derechos humanos que se acuerdan es de las víctimas de los 70, los otros derechos humanos no existen. Ellos que transitoriamente usaron los derechos humanos, están violando gravemente los derechos humanos de hoy", comentó.

"El aumento a los jubilados viola los derechos humanos a los jubilados. Es un retroceso, se va a fijar en función del crecimiento, pero bajamos 12%. Lo vamos a llevar a la Comisión Interamericana y a Naciones Unidas en estas dos cuestiones, la violación a los derechos humanos de la salud", agregó.

Sobre su futuro político, manifestó: "Voy a ser candidata en la elección de 2021. Ya me recuperé de la salud, los datos cardiológicos y de la diabetes me dieron bien. No estoy dispuesta a que perdamos la libertad. Voy a estar en la Provincia de Buenos Aires. No descarto ser candidata a diputada ni ser candidata a gobernadora en 2023".

Por otro lado, habló sobre al advertencia al canciller Felipé Solá sobre que hay entre 300 y 500 buques chinos que van al mar Argentino en busca de la "explotación ilegal de nuestros recursos marinos".

"Hay una depredación sin límites de barcos chinos en todo el territorio argentino. Solá tiene antecedentes en la época de Menem cuando fue ministro de Agricultura y Pesca. La depredación es vía libre. Los recursos pesqueros para nuestra nación es mucho mayor que la ganadería".

EuDr / Ds