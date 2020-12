Carrió: "Cristina Kirchner no tiene fueros, puede ser detenida"

Luego de que la Coalición Cívica anunció que presentará un pedido de juicio político contra Cristina Kirchner, la referente del espacio Elisa Carrió volvió a dejar fuertes acusaciones contra la vicepresidenta y advirtió que puede ir presa: "La vicepresidenta no tiene fueros, puede ser detenida".

Entrevistada por TN, la ex diputada nacional manifestó: "No podemos tener una vicepresidenta que solo destruye las instituciones para obtener su impunidad. La vicepresidenta está cometiendo delitos institucionales".

Sin embargo, sorprendió al hablar de una posible condena y detención de Cristina en el corto plazo: "La vicepresidenta de la Nación no tiene fueros, aunque presida el Senado. Una sentencia condenatorio por asociación ilícita determinaría la detención y prisión domiciliaria de la vicepresidenta. Puede ser detenida. Están avanzando muchas causas donde la señora va a terminar condenada porque las pruebas la condenan. La sentencia en materia de obra pública va a estar en febrero".

"Es necesario la destitución de la vicepresidenta. No están los números hoy, pueden estarlo en cuatro meses, pueden estarlo cuando sea condenada como jefa de una asociación ilícita" agregó.

La Coalición Cívica de Carrió pedirá el juicio político a Cristina Kirchner

"Le hemos hecho denuncias por atentado al orden democrático por parte de Cristina en distintas instancias judiciales. Esto se suma a inestabilidad institucional, atentando incluso contra el poder ejecutivo, fracciona al interior del poder", expresó Lilita.

En esa línea, continuó: "La carta es un claro atentando, es un golpismo institucional, que tiene que ver con el cambio de mayoría para la procuración. La señora vicepresidente ha traspasado todos los límites atentando contra el orden constitucional republicano de la Argentina".

"Como presidente del Senado, preside el juicio que eventualmente ha de hacerse a los jueces de la Corte cuando ellos son acusados por la Cámara de Diputados. Estamos en una gravedad institucional inusitada, un atentado claro a la independencia de poderes y el orden institucional", afirmó.

Asimismo, agregó: "Ella no ha pedido juicio político a un juez de la Corte, como nosotros le hicimos a Lorenzetti, ella está atacando a todo el poder judicial y a toda la Corte Suprema. A Cristina no le interesa ni la pandemia ni la pobreza ni nada".

"Es un golpe contra el presidente de la Nación. La función de un vicepresidente es presidir el Senado no gobernar la Nación. Esto está arrastrando a todos los poderes del Estado. Ella reclama por Boudou que es un claro delincuente con sentencia confirmada", comentó.

En ese sentido, manifestó: "La vicepresidenta a licuado el poder presidencial. Argentina está en estado de anomia, falta de estabilidad institucional". "No hay margen para un indulto", afirmó. "Estamos en una situación límite nunca vista, salvo el golpe a De La Rúa", agregó.

Carrió volvió a apuntar contra Cristina: "Quiere destrozar las instituciones"

Sobre un posible pedido de juicio político a la Corte Suprema por parte del oficialismo, adelantó: "4 jueces de la Corte no va a tener los dos tercios, un juez que es Lorenzetti es obvio que vamos a apoyar su destitución por un sin número de causas. Pero la intención de kirchnerismo es quitar a los jueces independientes e incluso sacarle la presidencia de la Corte a Rosenkrantz".

Por otro lado, también habló sobre la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires: "Se ha atropellado a la Capital Federal, pero mantenemos la templanza, vamos a la justicia, no decimos barbaridades de la Corte porque no resuelven el amparo presentado por Larreta".

En cuanto a la marcha en reclamo de la liberación de los presos políticos, manifestó: "No hay presos políticos, hay delincuentes presos que son políticos. Hay ladronas en proceso que son autoridades de la Nación. Ellos que han robado a los contribuyentes, no es persecución policial, es un pedido de impunidad como si fueran príncipes para que no sean juzgados".

Por último, hizo referencia a la unidad de Juntos por el Cambio: "La oposición está absolutamente unida, nunca se ha visto la permanencia de una alianza con la magnitud y consistencia de JxC más allá de que pueda haber diferencias en determinados puntos o que pueda haber elecciones en las PASO para elegir candidatos. No va a haber en ningún caso una ruptura, lo garantiza la Coalición Cívica, el radicalismo y Macri".

Finalmente, dejó la puerta abierta para ser candidata en 2021: "Todo es posible si intentan romper el orden republicano. Estoy jubilada pero en momentos bisagra de la Nación voy a participar porque no pueden atropellar así a la república. A las patotas no hay que tenerles miedo. Llamo a las manifestaciones políticas no violentas".

