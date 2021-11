Atentado a Clarín: habla el tuitero que llamó a "quemar el multimedios"

Horas después que la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich denunciara públicamente a una persona por presuntamente haber anticipado el ataque con bombas molotov a Clarín, PERFIL pudo contactarse con el autor de un tweet que decía "hay que quemar el multimedios". Se trata de Aníbal Bryndum, quien aseguró que no milita en ningún espacio político aunque expresa simpatía por el peronismo.

"Hubo un anuncio de una persona que dijo que iba a atentar, y horas después Twitter lo bajó", expresó anoche la dirigente opositora en LN+, donde mostró con su teléfono la captura del tweet que, según su apreciación, anticipó el gravísimo episodio en el que nueve personas arrojaron bombas molotov contra la puerta del diario Clarín, en Barracas.

El tuit que difundió Patricia Bullrich anticipando el atentado con molotov a Clarín

En diálogo con este medio, el autor del polémico mensaje aclaró que no sería capaz de llevar a cabo un ataque y justificó su expresión como una respuesta "a tantas mentiras que nos dicen a diario".

"Lejos estoy de querer complicarme la vida con estas cuestiones. No milito en ningún partido y jamás haría un atentado contra nadie", sostuvo Bryndum, quien desmintió de ese modo ser parte de La Cámpora, tal como había trascendido en un primer momento.

Edi Zunino sobre el ataque de Clarín: "No hay que politizarlo porque es un hecho muy grave"

El desafortunado mensaje había sido publicado dos días antes de que se produjera el ataque ocurrido en la noche del lunes. El hecho rápidamente cosechó el repudio de todo el arco político: desde el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner hasta el ex mandatario Mauricio Macri. Ello junto a las expresiones de asociaciones de empresas periodísticas como Adepa y gremios de trabajadores de prensa como el Sipreba.

El ataque incendiario ya es investigado por la Justicia. El juez federal Luis Rodríguez está a cargo de la investigación y hay expectativas respecto de si incorporará o no la denuncia que hizo Bullrich en televisión. Ayer, fuentes judiciales habían consignado a este medio que no estaba descartada ninguna hipótesis y que se iban a tomar todas las medidas al alcance de la Justicia para dar con los autores.

Quién es y qué explicó el tuitero que según Bullrich anticipó el ataque

Bryndum vive en Rosario y tiene 43 años. Activo en las redes sociales, habitualmente usa Twitter como canal de expresión política, con clara inclinación peronista y kirchnerista.

Atentado a Clarín: los videos que muestran la llegada de los atacantes al edificio del diario

"Mi tuit fue solo una expresión ante tantas mentiras que nos dicen a diario, de las muchas que he leído tantas veces", explicó al ser consultado respecto de por qué escribió el desafortunado mensaje. "Tuve la mala suerte que al otro día justo pasó lo del atentado", dijo respecto de la relación entre su tweet y el ataque a la sede de la empresa periodística.



Sin embargo, el twittero, que es chofer de un colectivo urbano, se mostró molesto con la acusación pública que hizo la ex ministra de Seguridad al mostrar en televisión su tweet. "Lo de Bullrich me parece una payasada para la tribuna", opinó.

En relación a la causa judicial, fue consultado respecto a si concurriría a declarar en caso que el juez lo requiera. "No creo que ningún juez serio le de importancia ni creo que ninguna persona que esté por realizar un atentado lo vaya a anunciar en una red social con nombre y apellido", se defendió.

Atentado a Clarín: el juez no descarta "absolutamente nada"

Mientras tanto, en Comodoro Py se investiga una huella dactilar hallada en una de las botellas que se usó para la bomba casera, aunque hasta el momento no se lograron establecer coincidencias con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas ni el de la Policía Federal. También se analizan las cámaras de seguridad que registraron el episodio.

El hecho generó conmoción pero desafortunadamente todavía no hay novedades respecto de quienes fueron los protagonistas del ataque.



