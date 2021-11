El tuit que difundió Patricia Bullrich anticipando el atentado con molotov a Clarín

Patricia Bullrich mostró un tuit en el que, según ella, se anticipa el atentado con bombas molotov al edificio de Clarín. Debido a esto pidió al Gobierno que avancen en medidas de prevención.

El texto que para la ex ministra de Seguridad fue un aviso de lo que ocurrió decía: “Hay que salir ya a quemar al multimedios”. Bullrich lo difundió en una entrevista que dio a LN+ y explicó que fue la propia red social la que eliminó el texto. Tampoco existe más el usuario de Aníbal Brydum (@Anibalcristian1),quien escribió ese mensaje.

“Es preocupante porque hubo un aviso de Twitter que habló de lo que iba a pasar”, destacó Bullrich. “Tiene que haber una política de prevención, de alerta inmediata, de todas las fuerzas de seguridad frente a un aviso”, pidió la ex ministra.

De acuerdo a la ex funcionaria, debería haber un “rastreo” a través de las redes sociales para prevenir casos de este estilo. “Si uno hace un control de medios, con palabras como ‘quemar ya’, que es una frase que entra dentro de un vocabulario de violencia, eso inmediatamente tendría que haber sido analizado, estudiado, y prevenido”, insistió.

Según ella, el atentado tiene relación con el discurso crítico en relación a los medios que profiere el oficialismo. Para ejemplificarlo trajo a colación el pedido del gobernador chaqueño Jorge Capitanich de “regular” a las empresas de comunicación.

Edi Zunino sobre el ataque de Clarín: "No hay que politizarlo porque es un hecho muy grave"



“Hay actos terroristas, que están apareciendo en distintos lugares como en el sur del país. Tenemos actos de terror profundo -no terroristas en el sentido de quiénes son los autores- en Rosario, y hemos tenido un acto terrorista en el diario Clarín”, señaló.

“La ley no existe en la Argentina. Vivimos sin ley, en un Estado que no es de derecho”, enfatizó y agregó: “Los ciudadanos no pueden ir a comer a un restaurante en Rosario, los trabajadores de Clarín no pueden ir a trabajar en tranquilidad porque les tiran una bomba”, remarcó indignada.



RB/FL