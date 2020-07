Saravia Frías recusó a Canicoba Corral y puede caer una causa que salpica a Macri

El juez Rodolfo Canicoba Corral fue recusado por la defensa del ex Procurador del Tesoro durante el macrismo Bernardo Saravia Frías, en el marco de la causa en la que el magistrado lo procesó hoy. La presentación de Saravia Frías quedó radicada en la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py, a cargo de Martín Irurzun.

El disparador de la presentación contra Canicoba Corral es que, la semana pasada, al día siguiente de presentar su renuncia -la cual se hará efectiva este 29 de julio- el magistrado aseguró en distintas entrevistas, que fue perseguido por el gobierno anterior y por la prensa, y que los iba a demandar a todos cuando deje de ser juez. De prosperar la recusación de Canicoba Corral, la causa por renegociación de autopistas podría volverse nula.

En la causa se investiga si funcionarios del gobierno de Mauricio Macri cometieron defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública al prorrogar los contratos de concesión pese a que las firmas Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste, vinculadas a la familia Macri, no habían cumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

Esta mañana, en el marco de ese expediente,Canicoba Corral sorprendió con el procesamiento de Saravia Frías y el de Javier Iguacel, ex titular de Vialidad, durante el macrismo. Ambos habían sido indagados la semana pasada y los procesamientos se conocen en medio de la ronda de citaciones, que se completa con las de los ex ministros de Transporte Guillermo Dietrich, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, este viernes y lunes.

Normalmente, la justicia define la situación de los indagados luego de que termine la ronda de declaraciones, no en el medio de ella.

“El Dr. Canicoba Corral resolvió citarme a indagatoria el 30 de junio de 2020 y el 13 de julio fijó fecha para tal declaración. Apenas un día después renunció a su cargo, expresando sentimientos que revelan hasta qué punto está resentido con el gobierno del ex Presidente Macri y con los medios que han sido críticos con su conducta como juez”, sostuvo Saravia Frías en su presentación, de 17 páginas, a la que accedió PERFIL.

Tras lo que agregó: “El texto de su renuncia es elocuente: se retira por su edad, pero “...también por el hastío, aunque sin haber quebrado mi voluntad, de haber sufrido estos últimos cuatro años una feroz campaña de difamación y persecución mediático político de medios y de diversas agencias que respondían al gobierno de entonces, como empieza a saberse en estos días””, completó.

Y luego agregó que, en una entrevista para el diario La Nación del 14 de julio, que le dedicó “al diario un párrafo del texto de mi renuncia”. “Esas manifestaciones fueron luego ratificadas y ampliadas en una entrevista radial que mantuvo por la radio “El destape” el 14 de julio pasado. Allí expresó, entre otras cosas que estaba “...hastiado de los últimos cuatro años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos”; y que se iba “...a dedicar a demandar a esta gente””.

Saravia Frías consideró que todo eso “revela una clara enemistad que lo aleja de la obligada imparcialidad que debe tener un juez y lo incapacita para proseguir con el trámite de esta investigación”. Entre los distintos motivos mencionó: “me desempeñé desde enero de 2017 como Secretario Legal y Administrativo del entonces Ministerio de Hacienda y, a partir de mayo de ese año, como Procurador del Tesoro de la Nación, con rango equivalente a Ministro, hasta el final del gobierno del ex Presidente Macri” y agregó: “soy columnista habitual del diario La Nación, por lo que también el magistrado podría considerarme integrante de los medios que califica de hegemónicos y que, según dice, lo persiguen ferozmente y a los que, de ahora en más, se dedicará a demandar”.

Al tiempo que consideró que la “enemistad y parcialidad del Dr. Canicoba Corral se confirma con varios actos procesales”. Entre ellos se remitió que no estuvo entre los ex funcionarios denunciados y que ni siquiera Canicoba Corral lo incluyó entre los imputados en el exhorto que libró a España el 13 de mayo de 2020. “Intempestivamente y en la víspera de su renuncia dispuso mi llamado a prestar declaración indagatoria sin que esa rogatoria internacional haya sido respondida, sin que se hayan cumplido otras diligencias en trámite y sin que me hayan sido reveladas todas las pruebas y constancias que obran en esta causa (innumerables cajas, cds, pen drives y discos rígidos, todo reservado y no digitalizado)”, mencionó Saravia Frías.

