Rodolfo Canicoba Corral: "Estoy hastiado de los últimos 4 años de erosión permanente de los medios"

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral justificó este martes 14 de julio su renuncia a los tribunales federales de Comodoro Py por haber cumplido los 75 años de edad. "Presenté la renuncia porque lo manda la Constitución, los jueces tienen que presentar su renuncia a los 75 años", sostuvo. No obstante, el magistrado saliente, que acumula varias denuncias e investigaciones en su contra, se refirió también a las críticas sobre su desempeño "Estoy hastiado de los últimos 4 años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos", lamentó.

"Cumplí 27 años continuados en Comodoro Py. En realidad, para ser exactos, yo empecé cuando todavía estábamos en el Palacio e inauguramos Comodoro Py", recordó Canicoba Corral en diálogo con Habrá consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio. El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 6 sostuvo que "algunos medios hicieron una campaña de esmerilamiento contra mi".

Canicoba Corral se refirió luego a la causa AMIA, sobre la cual dijo que fue "parte de la campaña de difamación y desprestigio de varios medios", con "colaboración de varias agencias del Gobierno", para "reiterar la campaña de esmerilamiento" en su contra. "Algunos medios publicaron que la Cámara me dijo a mí que me dedicara a la Causa AMIA y todos saben que esa investigación la tiene delegada la UFI AMIA desde que se creó", explicó.

El Consejo de la Magistratura postergó el tratamiento de la desestimación de las denuncias contra Canicoba Corral

El magistrado también descartó la caída de las alertas rojas contra los acusados iraníes por el Memorándum de entendimiento impulsado por el gobierno de Cristina Kirchner en 2013. "Eso es otra estupidez, parte de esta campaña", reprochó. "Cuando yo resolví que el Memorándum con Irán no era una cuestión de amparo, agregué un párrafo diciendo expresamente que la única persona autorizada para ordenar el levantamiento de las alertas rojas era este juzgado y que eso no había ocurrido", agregó.

Para el juez saliente, hubo "una intención de parte de los iraníes de dejar sin efecto la alertas rojas, a través de alguna norma administrativa de Interpol, pero también en esa oportunidad recordé que estaban vigentes". "Eso no lo publicó nadie, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que si algunos diarios dicen que es de noche hay que prender la linterna, aunque sea mediodía", ironizó. Además sostuvo que "la causa avanzó" a cargo del fiscal Alberto Nisman.

Canicoba Corral sostuvo que "hasta que me acepten la renuncia sigo siendo juez y no puedo abandonar mi cargo hasta que me acepten la renuncia". "Yo también estaba investigando determinados tipos de espionaje, como ahora explotó en todos lados", agregó, en referencia a la causa sobre la AFI macrista que se tramita en Lomas de Zamora.

"Estoy hastiado de los últimos 4 años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas como yo que de alguna manera no les caemos simpáticos. Ya empezaron a titular algunos, o algunas, que inclusive son alcanzados por esta investigación, que me voy al borde del juicio político, lo cual es una falsedad inmensa y voy a dedicar estos años a demandar a esta gente", concluyó el magistrado saliente.

