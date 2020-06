Citan a indagatoria a Dujovne, Dietrich, Saravia Frías e Iguacel

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral citó a declarar a los ex funcionarios macristas Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Bernanrdo Saravia Frías y Javier Iguacel en el marco de la causa de vialidad, que investiga irregulares concesiones a la familia Macri durante su propia gestión.

El magistrado además prohibió la salida del país de el ex ministro de Transporte, el ex ministro de Hacienda y el ex director nacional de Vialidad. Si bien no dispuso de una fecha aún para realizar la indagatoria, aclaró que será mediante una videoconferencia en el marco de la pandemia y el aislamiento obligatorio.

La misma decisión también recayó sobre el ex procurador del Tesoro Saravia Frías, el ex jefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional Ricardo Stoddart y el presidente ejecutivo AUSOL (Autopistas del Sol) y Grupo Concesionario del Oeste, Andrés Barberis.

Fueron empleados del Grupo Macri y renegociaron los contratos de las autopistas

En la causa se investigan supuestas maniobras de fraude contra el Estado llevadas adelante, presuntamente, por los mencionados funcionarios macristas en negociaciones de los contratos de concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste.

El magistrado consideró que existe el grado de sospecha para indicar que los integrantes del gobierno anterior citados ahora a prestar declaración indagatoria participaron en la comisión de los delitos investigados. Según entiende Canicoba corral, esas decisiones del Estado perjudicaron al erario público.

Lo que la Justicia investiga es una serie de concesiones irregulares que desde el propio Ministerio de Transporte se le realizó a la empresa Autopistas del Sol, cuya composición accionaria contiene al Grupo Macri.

J.D. / MC