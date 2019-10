La causa del Correo y el grupo Macri se resolverá en la Corte

La Cámara Federal de Casación Penal admitió un recurso presentado por el exasesor del ministro de Defensa, Oscar Aguad, en la causa Correo Argentino SA, en la que se investiga si desde la administración de Mauricio Macri se buscó beneficiar al grupo empresario de su familia a través de una condonación de deuda.

La Sala IV decidió que el trámite pase a la Corte Suprema de Justicia, que deberá dictaminar si hubo o no delito y en función de eso, si la causa sigue o no. Es lo que originalmente plantearon tanto Aguad como Juan Carlos Mocoroa, su asesor legal. El argumento es que como la propuesta de acuerdo entre la empresa de los Macri y el Estado se retiró y nunca se concretó, no hubo delito.

Aguad y Mocoroa habían manifestado que cuando se les rechazó ese planteo, el juez federal Ariel Lijo les denegó el acceso a la Justicia.

En desarrollo