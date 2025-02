Causa $Libra: exigen el secuestro de los celulares de Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni

Pasaron casi dos semanas desde que el presidente Javier Milei difundió la criptomoneda $Libra que generó un escándalo de magnitud internacional, por el que fue imputado por los posibles delitos de estafa, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Luego de exigir el secuestro de los celulares del jefe de Estado, de la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y del vocero, Manuel Adorni, uno de los abogados denunciantes, Gregorio Dalbon señala que la causa avanza con "lentitud".

El pedido de secuestro de los smartphones del presidente y sus funcionarios fue realizado este miércoles. El objetivo es que sean peritados y se resguarde la prueba que podrían contener. “En atención a la gravedad institucional del caso, se solicita que se arbitren los medios necesarios para asegurar la correcta cadena de custodia de los elementos secuestrados”, indica el escrito presentado. La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, en cabeza de Eduardo Taiano, quien deberá decidir si le hace lugar o no al requerimiento.

“La causa viene muy lenta, con medidas muy simples para una causa tan compleja”, problematizó Dalbon al ser consultado por PERFIL sobre los avances de la investigación. A pesar de la imputación del presidente y las múltiples denuncias, en las últimas horas, parte de los fondos almacenados en $Libra fueron transferidos a otras billeteras virtuales, también conocidas en el mundo cripto como “wallets”.

"En el reportaje con Viale, Milei confiesa y consuma el delito cuando manifiesta que él no promocionó, sino que difundió un negocio entre privados"

“Unas de las wallets del equipo asociado al lanzamiento de $Libra movió parte del dinero (4.5 M de dólares) 'de la Argentina' a una wallet nueva. Es la primera vez que vemos movimientos desde el 14 de febrero”, advirtió en X el especialista en criptomonedas Fernando Molina, quien ayer expuso ante el Congreso. La celeridad en una causa de estas características es fundamental para proteger el objeto del proceso y la prueba.

En el escrito judicial se pide que los teléfonos sean secuestrados "a los fines de realizar un peritaje integral sobre las comunicaciones, aplicaciones y archivos digitales que puedan guardar relación con los hechos investigados". Entre los motivos se señalan las conversaciones que tanto el presidente como su hermana y el vocero habrían mantenido con Mauricio Novelli y Hayen Davis, quienes estarían involucrados en el desarrollo de $Libra.

Sin embargo, más allá de esas conversaciones, Dalbon considera que el delito que habría cometido Javier Milei fue confesado por el propio presidente en la entrevista que dio con Jonatan Viale. Desde ese punto de vista, indicó que la fiscalía no va a tener “más remedio que llamarlo a declarar en indagatoria”, aunque descree de la celeridad y la eficacia de las medidas de prueba que se ordenen hasta ese entonces.

Los increíbles vasos comunicantes de Milei y Laje con el cripto negocio, previos al escándalo de $Libra

“Nunca antes ví tanta brutalidad en la confesión de un delito. En el reportaje con Viale, Milei confiesa y consuma el delito cuando manifiesta que él no promocionó, sino que difundió un negocio entre privados. Eso es incompatible con la función pública y viola la ley de ética pública”, explicó Dalbon. Por otro lado, en cuanto las acusaciones de estafa, Milei no sólo va a ser investigado en Argentina sino también en Estados Unidos donde ya se interpusieron denuncias ante el Departamento de Justicia.

En tanto, el fiscal Taiano ordenó ampliar intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación para que colaborara en la preservación y recuperación de evidencia. También solicitó informes a organismos públicos y privados vinculados con la "temática", a la vez que se evalúa nuevas diligencias.

Causa $Libra y la investigación en el Congreso

En el marco de las investigaciones extrajudiciales del escándalo $Libra, el martes se llevó a cabo en el la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados una reunión con especialistas en tecnología sobre uso de las criptomonedas y la prevención de estafas. En el evento estuvieron participaron diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Entre los expositores estuvo el programador y comunicador Maximiliano Firtman, quien manifestó: “Los hechos con $Libra son claros. En los primeros instantes en los que salieron los tuits, todo el mundo creía que le habían hackeado la cuenta al presidente, incluso su entorno, lo que marca que todos entendieron que hubo un fraude financiero y que ese tuit no debió haber estado”.

Firtman además problematizó sobre el contexto en el que se dio la publicación de Javier Milei. “Hay una epidemia de esquemas ponzi, piramidales, estafas criptos, fraudes financieros. En todas partes las redes sociales son parte necesaria, porque comienzan ahí”. Agregó que “hay organizaciones internacionales que se dedican al fraude financiero, que en este caso llegaron al presidente. Es el mismo caso que el de ‘La China’ de San Pedro”. La estafa en la localidad bonaerense de San Pedro sucedió el año pasado y tuvo como víctimas a 90 mil personas.

Libragate: por primera vez se daña la confianza a Milei en Córdoba, según una encuesta

En tanto, la periodista especializada en criptomonedas, Emilce Garzón, destacó que detrás del tuit presidencial que promovió una memecoin como un proyecto para financiar empresas “hubo un grupo de chicos que no saben del tema” pero creyeron porque “se le hicieron promesas en un contexto de ponzidemia”.

“Esto no es una estafa porque suba o baje de precio, eso es el mercado. Esto es una estafa, podemos presuponer, porque hay jugadores que usaron información privilegiada y porque hay una serie de transacciones que ocurren al unísono, al mismo tiempo que sale el tuit del presiente, que sacan ventaja de los pequeños inversores que entran después, seducidos por la comunicación pública del tuit. Estas ballenas, presumimos operadas por Hayden Mark Davis y sus socios, luego reventaron sus tenencias en $Libra para quedarse con cripto dólares o con token de solana que tienen más liquidez que el Libra”, aportó Santiago Siri, presidente de The Democracy of Fundation.

Siri también diferenció las características de una promoción en contraposición a la difusión. “Los elementos que diferencian una promoción de una difusión son: si hay un llamado a la acción, es decir un link, una dirección cripto; si hay un lenguaje poco neutral, arenga, que no habla con neutralidad, y si quien promueve obtiene algún beneficio económico”, enumeró y apuntó que esos tres elementos tenderían a indicar que hubo una promoción.



