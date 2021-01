Causas claves y la sombra de la reforma: arranca el año en Tribunales

Con el fin de la feria de verano, este lunes se reanudará la actividad judicial en otro año en el que la incertidumbre por la pandemia de coronavirus vuelve a ser protagonista excluyente. Su avance, en especial los números que no fueron los esperados para esta época del año, así como la falta de vacunas, mantienen el alerta sobre cómo seguirá todo. La prolongación del DISPO, producida el viernes, no cambia de momento el funcionamiento del Poder Judicial, en tanto que ese mismo día, desde la UEJN insistieron en la necesidad de que los empleados y funcionarios judiciales sean incorporados en el “Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID-19 en la República Argentina”, bajo advertencia de que de no hacerlo seguirán trabajando con limitaciones.

Con el Covid-19 como protagonista, el año judicial se avecina movido e incluirá distintos escenarios. Los juicios a CFK y parte de sus funcionarios, el rol de la Corte Suprema de Justicia, los pretendidos cambios en la Procuración General de la Nación, las negociaciones en el Consejo de la Magistratura, la Reforma Judicial y los cambios sugeridos por la Comisión Beraldi, son parte de lo que concentrará atención este año.

De momento, no habría aún una agenda en la Corte de lo que se llevará adelante en 2021

Cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema volverá a tener a partir de esta semana a todos sus protagonistas en actividad, tras el receso veraniego. De momento aún no habría una agenda definida de lo que llevarán adelante este año, aunque a finales del año pasado ya habría habido consenso entre ellos para, a priori, sacar la mayor cantidad de fallos posibles vinculados a delitos de lesa humanidad, ocurridos en la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983.

Si bien la Corte no tiene plazos y se desconoce cuándo podrían salir, la principal atención a nivel político y judicial está puesta en una serie de recursos de CFK, en las causas que la involucran. Sus planteos no son los únicos que llegaron al máximo tribunal. Allí también se acumulan, de a decenas, los de ex funcionarios suyos, en especial de lo que fue el Ministerio de Planificación, con Julio De Vido a la cabeza. Durante 2020 se resolvieron muchos, pero otros tantos todavía están pendientes.

En el máximo tribunal también hay casos que, cuando salgan, pueden generar cimbronazo político por su impacto económico. Entre ellos está el caso de la tabacalera Sarandí vs AFIP; el millonario pedido de embargo de la provincia de San Luis sobre fondos nacionales, y un planteo similar presentado por Santa Fe, que roza los 100 mil millones de pesos.

En materia politica y de impacto económico también está el reclamo de Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la quita de la coparticipación, así como el caso Banco Central vs CABA, por las leliq.

Puede que todo, algo o nada de todo esto salga en 2021, pero la atención está concentrada y los interesados son diversos.

En etapas menos avanzadas, en Retiro hay varios expedientes que preocupan a Macri

De Py a la Procuración. En los casi desiertos pasillos de Comodoro Py ya a fines de diciembre ya se mencionaba la posibilidad de que la actividad no se podría reanudar completamente hasta que no mejoraran los números de la pandemia. Los índices de enero no mejoraron la percepción. Aunque no se hablaba oficialmente del tema, en los tribunales de Retiro ya se ponía en duda la posibilidad de comenzar juicios de envergadura, como algunos de los que involucran a CFK y parte de sus actuales y ex funcionarios, de forma remota o semipresencial. Aunque sí se podría continuar con aquellos que ya están empezados y se hacen de esa manera, como el de Obra Pública, que aparte de la ex mandataria tiene en el banquillo de los acusados a De Vido, Lázaro Báez y López, entre otros.

n etapas mucho menos avanzadas, en los tribunales de Retiro están varias de las causas que preocupan al también ex presidente, Mauricio Macri y buena parte de la oposición. La preocupación radica, en especial porque 2021 es un año electoral y los ritmos de la política y la justicia varias veces coinciden en sus pases.

El Consejo de la Magistratura, órgano encargado del proceso de selección de jueces y de administrar el Poder Judicial será uno de los pilares centrales este año. La importante serie de vacantes libres en Instrucción Federal y la Cámara de ese fuero para ocupar, se vuelven centrales en ese organismo que, todo indica, que tendrá una relevancia clave el diálogo y la negociación entre oposición y oficialismo.

Pero los cambios en este nuevo ciclo judicial que se abre no se reducen sólo a eso y también están orientados a lo que pasará desde el Ejecutivo con los cambios que sugirió la Comisión de expertos sobre el funcionamiento de la Justicia, en especial respecto de la creación de un tribunal intermedio, lo que ya genera suspicacias.

Otros de los cambios que se esperan están en la órbita de la Procuración, adónde la ley para introducir cambios ya tiene media sanción del Senado. Con media sanción también está el proyecto de reforma del fuero federal, que por esta horas despierta más dudas que certeza respecto de cuál puede ser su futuro. Uno tan incierto como el que viene en materia judicial.

Los frentes que se vienen

Juicios. Procesos en stand by, trámite de causas que preocupan a la oposición y el oficialismo. Definición de prisiones domiciliarias.

Procuración. Tras la media sanción de la ley para introducir modificaciones, se busca designar un titular para el cargo. En la puja figura aún el juez Daniel Rafecas.

Reformas. Las recomendaciones del Comité de 11 profesionales que se dio en llamar la Comisión Beraldi está en manos del Ejecutivo. Hay expectativas.

Magistratura. El organismo tiene varios cargos claves para cubrir en la justicia federal. Será crucial la negociación entre los diversos sectores.

Corte suprema. La mirada política y judicial está puesta en los recursos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el entorno de sus causas judiciales.