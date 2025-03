CFK, en año electoral, va contra todos: Milei, la Justicia, EE.UU. y los legisladores “oficialistas”

Cristina Kirchner confirmó su participación en el Congreso Educativo Nacional el jueves por la tarde. Estaba dispuesta a confrontar con Javier Milei, pero no tenía idea de que el propio Presidente libertario, el gobierno de Estados Unidos y la Justicia la pondrían, una vez más, en el centro de la escena.

El rol le queda cómodo. Sus primeras palabras fueron para el jefe de Estado. “El hecho de tener un Presidente que no sabe cómo se llama José de San Martín ya justifica la realización de este Congreso”. Así inició su presentación desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

No tardó en responder a los movimientos de las últimas horas y en la descripción de un contexto de “descomposición institucional” apuntó contra un Javier Milei que “no se la banca solo” y acude en ayuda del gobierno norteamericano.

La dos veces presidenta detalló que la descomposición se da en los tres Poderes del Estado. “En el Ejecutivo tenemos un Presidente que llegó prometiendo dolarización y convenciendo a millones de argentinos que con ajuste y motosierra, todo iba a cerrar y cada vez íbamos a vivir mejor”. Pero, por el contrario, explicó que “este miércoles el Congreso aprobó el proyecto de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que este Presidente envió como una suerte de cheque en blanco para que haga lo que quiera”.

Sobre esto, en respuesta al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dijo que los acuerdos con el organismo internacional “fueron ruedas de auxilio” y agregó que “acá de vuelta vamos al Fondo. El Fondo es una rueda de auxilio. La usamos cuando pinchás querido, y pincharon. Le pasaron la motosierra a Dios y María Santísima, y ahora se dieron cuenta que el problema no eran los pesos, sino que eran los dólares”.

Desde el auditorio le gritaron lo que le piden sus militantes. “Volvé”. Cristina no dio indicios de una candidatura, pero decidió responder. “El pueblo tiene que volver, pero tiene que volver organizado. Desorganizado no llegamos a ningún lado”, dijo. En otro pasaje ya hacia el final del discurso, le dio optimismo a un peronismo que viene de una fuerte derrota. “Cuanto más oscuro está es cuando está por amanecer”, lanzó.

Tal como contó este medio dos semanas atrás, si los cierres de listas fueran ahora, CFK no sería candidata. Tampoco Sergio Massa. La exvicepresidenta no se imagina dando discusiones en un Congreso al que incluye dentro de la descomposición electoral.

Sin mencionarlos, criticó a espacios que cuestionan al Gobierno, pero lo acompañan en las votaciones como la Coalición Cívica. “Una fuerza política que dijo que la hermana es la cajera luego de encendidos discursos, donde cuestionan la idoneidad del Presidente votaron un cheque en blanco”, lanzó en referencia a Elisa Carrió, quien aseguró que Karina Milei era “la cajera” en medio del escándalo cripto y las denuncias por cobros al momento de sentarse con el Presidente.

Le dedicó un párrafo a los ruidos internos dentro del peronismo, como se está viendo en las votaciones y en la división que sufrió esta semana Unión por la Patria en el Senado tras la ruptura de cuatro legisladores que responden a las provincias de San Luis, Jujuy, Catamarca y La Rioja. “También tenemos que mirar un poquito en casa cómo andamos. Sería deshonesto no decir que si los diputados peronistas de Catamarca, de Tucumán, y los que fueron con Massa en Misiones, más los de Salta hubieran votado junto al peronismo, este cheque en blanco para el FMI no existiría”, sostuvo. Y abrió las dudas sobre los motivos de acompañamiento más allá de que sobre algunos pueda funcionar el miedo. “Al otro día de la votación veo que una mina de rodocrosita se la transfieren a la provincia. Ser argentino, haber nacido en la provincia de Felipe Varela, ¿vale entregar la dignidad por una mina?”, subrayó sobre el accionar de los legisladores de Catamarca que responden a Raúl Jalil, quienes se ausentaron de la última sesión dejando más cómodo al oficialismo.

Así, dio paso al Poder Judicial que ayer le volvió a dar malas noticias al desestimar un recurso extraordinario presentado por CFK en el que se objetaba la condena en la “Causa Vialidad”, decisión que le dará paso a la Corte Suprema, quien deberá definir su situación judicial.

“De los cuatro integrantes de la Corte, tres aceptaron ser designados por decreto”, apuntó sobre el Máximo Tribunal del que ahora depende. Y, sin nombrarlos, fue más allá contra Manuel García-Mansilla. “Este otro impresentable que hace unos meses dijo que jamás aceptaría ser designado por decreto y hoy lo tenemos sentado ahí”. También apuntó contra Ariel Lijo quien fue nombrado por decreto pero aún no pudo asumir: “Del otro, tampoco haber jurado te convierte en garantía de democracia, transparencia, legalidad y derechos. El otro que cumplió con todos los requisitos fue el que se fotografió con Claudio Bonadio y Sergio Moro, el que metió preso a Lula para que no pudiera ser presidente”.

Y recordó: “Este Poder Judicial es el que mantiene vivo el DNU 70/23 que es una reforma encubierta de la Constitución”.

Durante su presentación también le dedicó un capítulo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, quien firmó la sanción para Cristina Kirchner y sus dos hijos, que no les permitirá ingresar a Estados Unidos. “La maravilla de ayer, las declaraciones desde el Norte. Estoy leyendo el libro El Cuarto Giro. Son dos cientistas norteamericanos, no son todos en Estados Unidos como Trump y Rubio. Su tesis es que la interpretación de la historia que hizo el progresismo es equivocada, que en realidad la historia es cíclica. Conociendo los ciclos uno puede predecir lo que viene y los ciclos duran entre ochenta y cien años”, describió. Y continuó: “Ayer cuando desde Estados Unidos largan esta prohibición de ingreso, recordé ‘Braden o Perón’, justo ochenta años atrás. Sobre esta decisión apuntó: “muy a pedido, este hombre no se la banca solo”, en referencia a Milei. Pero también señaló: “La frutilla del postre, casi en sincronización el Tribunal de Casación macrista negando un recurso extraordinario. Son de manual”. ¿Va por todo?