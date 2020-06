Eduardo Duhalde "está re caliente" con lo de Vicentín

¿Cómo no va a estar re caliente sobre la expropiación de la cerealera anunciada por el Gobierno?, dijo Hilda "Chiche" Duhalde en declaraciones radiales al ser consultada sobre la opinión de su esposo el expresidente Eduardo Duhalde.

En diálogo con Radio Rivadavia, la exsenadora dijo que la reacción de Duhalde "es lo menos que se puede hacer", ya que sostuvo que en este momento "hay que rodear de prestigio a todos los empresarios para que tengan ganas de invertir en el país".

Duhalde le había dicho a PERFIL " Que el Gobierno erró, no hay dudas. No está en condiciones de poner plata en ningún lado. La reacción de la gente el gobierno la tiene que tener en cuenta. Estoy convencido, conociendo al Presidente, que si uno comete un error lo peor que uno puede hacer es mantenerse en el error. Estoy convencido de que va a encontrar una salida".Y recalcó que la iniciativa le pareció "un error grave".

La exsenadora dijo que otra de las preocupaciones tiene que ver con el creciente poder de La Cámpora. Consultado por Máximo Kirchner y su futuro político, Duhalde dijo: "No sé cual es su intención. Yo estuve con él. Es un hombre más sensato de lo que la gente imagina. La oposición lo presentaba como gordito tonto, pero no lo es. Es un hombre de buscar acuerdos y consensos, por lo que me dicen dirigentes de otros partidos. Ahora forjará su destino.