"Circo" y "Puesta en escena": la oposición cuestionó el homenaje a los muertos por Covid-19

Juntos por el Cambio salió al cruce en redes sociales tras el acto del presidente Alberto Fernández en homenaje a los fallecidos por Covid-19 en el país. Con críticas a la situación sanitaria y a la gestión del Gobierno, desde la oposición calificaron el homenaje en el CCK de “puesta de escena” en un año electoral, “circo” y “propaganda”.

“Honrar a 92.360 muertos no es el fin de una tragedia que no terminó. La peor, equiparable a 142 guerras por las Malvinas. El gobierno ahora deberá preguntarse cuántas de esas muertes, y de las muchas más que habrá, pudieron y podrían evitarse de haber hecho lo que correspondía”, lamentó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri.

Además, en diálogo con "Lado P", el programa que conducen Eduardo Paladini y Elizabeth Peger por Radio Rivadavia, Negri señaló que como argentino le "dolería" que el acto fuera "una puesta en escena y no un punto de inflexión para que el Gobierno cambie y desaceleremos la muerte". "Mi preocupación es si esto es un acto en un contexto de campaña política o si el Gobierno ha tomado nota de la mala praxis que el año pasado se tuvo y que se paga hoy", expresó.

Alberto Fernández: "Nuestras pérdidas han abierto heridas que tendremos que curar"

"La tragedia de la pandemia esta cargada de mala praxis, de incertidumbre y de un horizonte que no está despejado", lamentó el cordobés, que alertó que pronto el país acumulará 100.000 víctimas fatales por Covid-19, una cifra que "va a sonar como un estruendo".

Negri opinó que Fernández "se ha equivocado muchas veces" y "lo hace muy a menudo", lo cual no hace más que "devaluar la palabra" presidencial ante los argentinos. "La política de la pandemia no ha sido la mejor sino una de las peores", sentenció el diputado de la UCR, y acusó al Gobierno nacional de "convertir la cuarentena en un programa de gobierno".

Alberto Fernández encabezó un acto en homenaje a los muertos por la pandemia

El diputado Fernando Iglesias, también criticó el homenaje en Twitter y lo calificó de “uso necrófilo de los muertos por parte del peronismo”: “De los 92.317 muertos que llevamos hoy, cuántos tenían aplicadas las dos dosis? ESOS son los muertos por la pandemia. Todos los demás son muertos de tu gobierno, @alferdez. El tradicional uso necrófilo de los muertos por parte del peronismo acaba de dar otro salto de calidad”, publicó.

En esa línea, el legislador del PRO Waldo Wolff escribió: “El homenaje era igualdad ante el acceso a las vacunas, sin hacer geopolítica ni propaganda. QEPD tantos”.

También la diputada de Juntos por el Cambio, María Luján Rey, cuestionó: “Este domingo de perversidad extrema deja claro que nunca van a incluir en su corto vocabulario la palabra PERDÓN”.

Florencia Arietto, ex asesora del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, fue otra de las voces críticas: “Me da mucha vergüenza como Argentina que hagan este circo. Las víctimas y sus familias, que no están acá y ni siquiera saben sus nombres no se merecen esta mierda”.

En el acto homenaje estuvieron presentes los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Rodolfo Suárez (Mendoza), Axel Kicillof (Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán); el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Los únicos mandatarios provinciales que no estuvieron en el CCK fueron el cordobés Juan Schiaretti y la santacruceña Alicia Kirchner, que por diversos problemas enviaron a sus vices. Tampoco asistió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Por Córdoba viajó el vicegobernador Manuel Calvo y por Santa Cruz, Eugenio Quiroga.

