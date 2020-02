La Coalición Cívica le respondió a Alberto: "El Presidente busca constante división"

por Diamela Rodríguez

Referentes de la Coalición Cívica le respondieron este viernes 28 de febrero a Alberto Fernández, luego de que acusara a la oposición de haber "colonizado" la Justicia durante la gestión anterior. El cruce se dio en el marco de la polémica que se desató en la Cámara de Diputados para tratar la modificación de jubilaciones de privilegio, momento en que el Frente de Todos utilizó al designado embajador Daniel Scioli para lograr quórum. "Cambiemos nunca tuvo mayoría y todos los jueces fueron designados por consenso", respondió la diputada Paula Oliveto en diálogo con PERFIL.

"El Presidente busca la constante división en todas sus declaraciones contra cualquiera que piense distinto. Así no podremos lograr ninguna unión ni calma de los argentinos. Para hablar de 'colonizar' la Justicia le sugiero humildemente al Presidente que revise las últimas acciones del oficialismo y el intento por avasallar la independencia judicial", respondió a este medio Oliveto ante las acusaciones de Fernández.

Luego de que el mandatario asegurara que Cambiemos "colonizó" la Justicia durante el gobierno que encabezó Mauricio Macri, la legisladora de la Coalición Cívica recordó que el espacio "nunca tuvo mayoría y todos los jueces fueron designados por consenso, como corresponde en cualquier democracia".

Alberto Fernández y su mensaje a la oposición: "Hicieron lo que quisieron con la Justicia"

Maricel Etchecoin, diputada provincial y presidenta del Congreso de la CC ARI, agregó a PERFIL: "Es extremadamente preocupante e insultante la postura del presidente Alberto Fernández. Lo que sucedió ayer en el Congreso Nacional fue de una gravedad que nos remonta a las nefastas prácticas políticas de los años 90. Quedó en evidencia que la real intención del oficialismo era avasallar a la Justicia. La historia del kirchnerismo en materia de independencia de la Justicia no los absuelve con la enorme cantidad de funcionarios procesados".

En una entrevista a Radio 10, Alberto Fernández se refirió a la decisión de Juntos por el Cambio de no apoyar la reforma de jubilaciones de privilegio y no dar quórum: "El tema quedó planteado desde la oposición con una desvergüenza asombrosa". "¿Cómo que no se conversó? Nosotros lo conversamos. No es cierto. Nosotros lo hablamos pero encontramos una resistencia muy grande. Aún así hubo cambios: hablé con el presidente del Consejo de la Magistratura y él me trajo una serie de propuestas que incorporé, tratando de darles certezas a dudas que ellos tenían", explicó.

"Es asombroso lo que han hecho. Hicieron lo que quisieron con la Justicia. Manejaron el Consejo de la Magistratura de un modo patético. Y tienen un problema conmigo: que de este tema sé. A mí no. Yo sé cómo funciona la Justicia. Lo único que estoy intentando es mejorarla", aseguró.

DR /FeL