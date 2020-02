Denuncian a Scioli por usurpación de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario

El diputado Daniel Scioli fue denunciado por usurpación de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación en su contra se debe a su participación en la sesión que tuvo lugar ayer jueves 27 de febrero en la Cámara baja para dar quórum al tratamiento de la reforma de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, que obtuvo la media sanción.

La denuncia fue presentada por los abogados opositores Yamil Santoro y José Lucas Magioncalda en el juzgado federal 1 fiscalía 8, a cargo de la magistrada María Servini y el fiscal Juan Pedro Zoni.

Si bien el legislador será embajador en Brasilia, aún el decreto de su designación —que debe emitir el presidente Alberto Fernández— no se publicó en el Boletín Oficial. Ante las quejas de la oposición, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, explicó que pese a que su nombramiento ya recibió el visto bueno del Senado, la renuncia a la banca no se da hasta tanto "no es aceptada por el cuerpo" (Diputados) y su designación sea "publicada en el Boletín Oficial".

Para lograr el quórum ayer, el Frente de Todos contó con 114 de sus 118 legisladores, más ocho diputados del interbloque de Unidad Federal, cuatro cordobeses, dos de la izquierda y la diputada del Movimiento Popular Neuquino, Alma Sapag.

Scioli justificó el quórum y dijo que aún no es embajador: "Asumo el 3 de marzo"

“Uno de los 129 presentes [en la sesión] era Daniel Scioli, quien ya había renunciado a su cargo de diputado, y ya había sido designado Embajador en la República Federativa de Brasil. No obstante lo expresado por distintos referentes de la oposición, en relación a la irregularidad que se estaba cometiendo, y a que el quórum invocado no era tal, el Embajador Scioli permaneció en la banca, habilitando de modo ilícito la media sanción, junto a los diputados de su bloque y aliados, al proyecto de ley de modificación de jubilaciones de jueces, fiscales y diplomáticos”, manifestaron los letrados en el texto que presentaron ante la Justicia y al que tuvo acceso PERFIL.

Santoro y Magioncalda basaron sus argumentos en el artículo 72 de la Constitución Nacional y el artículo 21 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que no admiten que se ejerzan funciones en el poder Ejecutivo y, al mismo tiempo, como legislador.

“En razón de lo expuesto, el Embajador Daniel Scioli, al cumplir funciones incompatibles con su condición de funcionario designado al servicio del Poder Ejecutivo Nacional, con aprobación del Honorable Senado de la Nación, incumplió con sus obligaciones derivadas del art. 2º, inc. a) de la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, indicaron.

Asimismo, al ejercer funciones de diputado mientras detenta un cargo diplomático, también podría haber cometido un delito. "La gravedad de los hechos aquí relatados radica, fundamentalmente, en la vulneración de las más elementales reglas de juego que hacen al funcionamiento de una república. Conductas como las que aquí se describen destruyen la credibilidad de los argentinos y del mundo en nuestras instituciones, por lo que resulta imperioso que el Poder Judicial de la Nación intervenga reparando lo que ayer se ha dañado", concluyeron los abogados.

Paralelamente, los denunciantes presentaron ante la Jefatura de Gabinete una solicitud de acceso a la información pública para establecer si el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o cualquier otro organismo de la Administración Pública Nacional realizó erogaciones desde el pasado 30 de enero de 2020 (día en que se envió el pliego de embajador del ex motonauta al Senado) hasta la fecha con el fin de solventar actividades de Scioli. En el caso afirmativo, se pidió que se detallen cuáles eran y que se acompañen los datos con comprobantes de gastos.

