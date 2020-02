"Soy diputado/soy embajador": los memes sobre Daniel Scioli tras la votación en la Cámara Baja

Tras la tensa sesión en la Cámara de Diputados, este jueves se le dio media sanción a la reforma de las jubilaciones de privilegio y las redes estallaron por el debate acerca de la presencia de Daniel Scioli en el recinto. "El equilibrio entre ser diputado y embajador. Con fe, con esperanza", ironizó un usuario. "Soy diputado/Soy embajador", escribió una joven junto a una imagen donde se ve al exgobernador saltar de un lado al otro.

Ayer, Juntos por el Cambio apuntó contra Scioli por sentarse en su banca y dar quórum pese a su nombramiento como embajador. En este marco, lo compararon con el “diputrucho”, un hombre que en 1992 irrumpió en la sesión para aprobar el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado. Durante la sesión, el radical Mario Negri denunció que "el oficialismo consiguió quórum de una forma totalmente irregular porque el designado embajador en Brasil Scioli dió quórum" y amenazó con judicializar situación.

Sin embargo, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, subrayó durante el debate que "el cuerpo todavía no ha tratado la renuncia del diputado Scioli" y explicó que "hasta que haya aceptación por parte del cuerpo de la renuncia del diputado, sigue siendo diputado". A su turno, Scioli aclaró que recién tomará posesión formal de su cargo en Brasilia el 3 de marzo y que oportunamente ya comunicó en su momento la decisión a sus pares del bloque y al Massa. "No ha sido publicado todavía en el Boletín Oficial, no ha salido todavía el decreto presidencial, que es a partir de ese día cuando quedó formalizado", insistió.

Jubilaciones de privilegio: la reforma tuvo media sanción en Diputados y pasa al Senado

Es en ese marco que la sucesora del ex gobernador de la provincia, Claudia Bernazza, dialogó con PERFIL y además de confirmar su nuevo rol como legisladora respondió a las críticas. "Es extraño que personas tan apegadas a la norma desconozcan la Constitución con el tema de designación de embajadores: la designación la tiene que hacer el Poder Ejecutivo y aún no se realizó", explicó Bernazza, y consideró que en todo caso es "opinable" pero "no judicializable", en respuesta al diputado Mario Negri, quien dijo que la sesión es "inválida" e "ilegal" y que lo denunciaría ante la Justicia.

Para la futura funcionaria que luego del 3 de marzo cuando se formalice a Scioli como embajador jurará y lo sucederá, se trata de una cuestión que "cualquier abogado constitucionalista puede explicar". "Los poderes tienen autonomía suficiente para definir la aceptación de la renuncia de uno de sus miembros y la jura de su suplente, quizás alguien puede creer que no se pueda pero está todo en el marco de la ley".

Mirá los memes:

Elegí el @danielscioli que te gusta

Scioli embajador Scioli diputado pic.twitter.com/6ues2NYVXG — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 27, 2020

Scioli les manda saludos muchachos...especialmente a vos Negri 😂😂😂.. todavia es DIPUTADO aunque a uds no les guste y siempre se hayan cagado en todos 🤢 #ArgentinaJusta Congreso pic.twitter.com/3k1RR8NkYW — La Falsa Mumi (@mumimumi09) February 27, 2020

-Buenos días, diputados, ¿molesto dando ilegalmente quórum?



-Largate de aquí, Daniel Scioli.



-¿Daniel Scioli? ¿Quién es Daniel Scioli? Mi nombre es Cosme Dipotrucho. pic.twitter.com/6YF1GEU5kQ — Gonzalo 🐺 (@rukhasgunsalu) February 27, 2020

- ¿De donde saco la Información de Scioli diputado Negri?

- Wikipedia

- #JuntosPorLosPrivilegios pic.twitter.com/zfI1xsMsoF — 🅰𝗟𝗘𝗝𝗔𝗡𝗗𝗥𝗢 (@Alejandromairan) February 28, 2020

#Diputrucho El equilibrio entre ser diputado y embajador.Con fé, con esperanza. pic.twitter.com/WV3QN0SJHV — Cele 🇦🇷 (@Cele5388471) February 27, 2020

AB/FeL