Mario Negri: "No sabemos si el colega Scioli es un diputado trucho o un embajador trucho"

El diputado nacional Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, apuntó duramente a Daniel Scioli por ejercer como legislador en la sesión que analizaba el proyecto de reforma de jubilaciones del Poder Judicial. “Lo que hay que saber es si el colega Scioli es un diputado trucho o un embajador trucho. Esto le mete un manto de oscuridad a todo”, dijo Negri, quien apuntó a Scioli por estar presuntamente incurriendo en delitos planeados por la Constitución Nacional y el Código Penal.

El oficialismo reunió 129 diputados, lo justo para el quórum, en tanto Juntos por el Cambio denunció que la sesión era inválida porque se había alcanzado el número con la presencia de Daniel Scioli, designado embajador en Brasil. El ex gobernador bonaerense aclaró que recién tomará posesión de su cargo el 3 de marzo y Massa explicó que pese a que el nombramiento de Scioli ya fue aprobado por el Senado, la renuncia a la banca no se da hasta tanto "no es aceptada" por la Cámara, pero la oposición ya había empezado a retirarse del recinto.

“O Daniel Scioli incurre en un delito del artículo 246 del Código Penal por usurpación del título, o en el 72 de la Constitución, cumpliendo funciones del Ejecutivo y estando con un cargo legislativo. No es para reírse, ni para que nos maltraten ni chicaneen”, se quejó Negri. “Nosotros no tenemos ánimo de guerra con nadie, pero si el fin es lícito, ¿por qué no buscaste un acuerdo para tener 250 votos de legitimidad? Completaste 129 con alguien que no sabe en qué bicileta anda pero quiere ocupar las dos? Todavía queremos saber cómo viajó a Brasil, quién lo pagó y de qué manera”.

Estoy denunciando en el recinto de la Cámara de Diputados que el oficialismo consiguió quórum de una forma totalmente irregular porque el designado embajador en Brasil Daniel Scioli dió quórum. Es totalmente inválida esta sesión. pic.twitter.com/uPfSOGkM7J — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 27, 2020

Según Negri, “hay gatos escondidos debajo de la alfombra” por el apuro del Gobierno de aprobar la reforma. “Es un tema serio, necesitamos claridad y transparencia, y como los antecedentes nos hacen pensar que hay que abrir la vista muy grande. Lo que hay que saber es si el colega Scioli es un diputado trucho o un embajador trucho. Esto le mete un manto de oscuridad a todo”. “El escándalo ha sido una nueva mancha”, afirmó Negri, quien se planteó varios interrogantes al ser entrevistado en Todo Noticias: “¿por qué lo hicieron cual es la necesidad y la razón? Si podían acordar con nosotros. ¿Por qué derogaron después el artículo 16?

“La pelea es con el campo y la Justicia. Esta noche he visto que hicieron una tregua con el aumento a las retenciones, por lo menos han parado un poquito. ¡Pero con la Justicia! El que se quiere ir, se va, pero si hay tantas vacantes, prepárense para contar cuántas causas se van a paralizar y vean qué nombres están en ellas”, advirtió el legislador cordobés. “Yo he escuchado al presidente Fernández decir que viene a eliminar la grieta, ¿o vino a cambiarla? ¿o él tiene que encargarse de la deuda y la vice de la justicia?”.

