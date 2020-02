Alberto Fernández y su mensaje a la oposición: "Hicieron lo que quisieron con la Justicia"

El presidente Alberto Fernández se refirió a la polémica generada por la forma en que el oficialismo llegó al quórum para aprobar la de Jubilaciones de Privilegio con la presencia de Daniel Scioli, y aclaró que "no es cierto" que no hubo debate. Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la oposición: "Tienen un problema conmigo: que de este tema sé. A mí no. Yo sé cómo funciona la justicia".

"Es una enorme pena que discutamos esta cosas", resaltó el Presidente y agregó: "Los jueces lograron sueldos muy importantes, muy distintos al resto de los Poderes y la administración. Son jubilaciones que a veces el beneficiario fallece y eso se convierte en pensión y esa pensión dura mucho años más. El costo fiscal de todo eso es altísimo y no hay forma de pagarlo totalmente".

En una entrevista realizada por Gustavo Sylvestre, en Radio 10, indagó: "¿Cómo que no se conversó? Nosotros lo conversamos. No es cierto. Nosotros lo hablamos pero encontramos una resistencia muy grande. Aún así hubo cambios: hablé con el presidente del Consejo de la Magistratura y él me trajo una serie de propuestas que incorporé tratando de darles certezas a dudas que ellos tenían. El tema quedó planteado desde la oposición con una desvergüenza asombrosa".

"Los que colonizaron la Justicia fueron ellos (la oposición). Es asombroso lo que han hecho. Hicieron lo que quisieron con la Justicia. Manejaron el Consejo de la Magistratura de un modo patético. Y tienen un problema conmigo: que de este tema sé. A mí no. Yo sé cómo funciona la justicia. Lo único que estoy intentando es mejorarla", agregó.

