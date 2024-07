Con ayuda de la UCR, LLA dilata la nueva fórmula jubilatoria

Con la sombra del veto presidencial dispuesto a ser ejecutado sobre cualquier proyecto que pueda afectar el objetivo del déficit cero, el Senado debe resolver ahora cómo continuará la discusión sobre la actualización de los haberes jubilatorios, cuyo poder de compra disminuye mes a mes y requiere una respuesta urgente.

Sobre este último punto están de acuerdo tanto el kirchnerismo como el radicalismo, pero no tuvieron coincidencias en el recinto el último jueves donde se resolvió tratar el asunto en la próxima sesión, que quedará para después del receso de las vacaciones de invierno. Es decir que cualquier modificación sobre las jubilaciones recién podría percibirse en el bolsillo en el mes de septiembre o incluso en octubre, si es modificado en el Senado y debe volver a su tratamiento en Diputados.

En paralelo, el Gobierno se prepara para avanzar lo antes posible con la reglamentación y puesta en marcha del cobro del Impuesto a las Ganancias, con la intención de comenzar a cobrarlo desde agosto próximo. Es decir, con apuro para la recaudación, con demora para las compensaciones a los jubilados.

Hace exactamente un mes, un proyecto acordado por el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal logró sumar 160 votos para dar la media sanción en Diputados, con el acompañamiento de Unión por la Patria.

El número alcanzado, equivalente a los dos tercios, fue todo un triunfo para la oposición que logró aglutinarse detrás de un asunto prioritario y abría la puerta para una ratificación en el Senado, con los mismos actores involucrados, aunque eso no sucedió. La interna del radicalismo volvió a quedar al descubierto y todo lo que habían celebrado en Diputados, no fue recibido de la misma forma en el Senado, donde no quieren tratar el proyecto original y pretenden revisar la media sanción y analizar varios proyectos sobre el tema, entre ellos, uno de Martín Lousteau. “Desde el bloque de UCR Senado solicitamos que en la próxima sesión, con o sin dictamen, se trate la actualización de los haberes previsionales. Lamentablemente, el kirchnerismo lo impidió. Los jubilados merecen que demos el debate y un reconocimiento a la altura de su esfuerzo”, dijo el jefe del bloque radical en el Senado Eduardo “Peteco” Vischi.

De la vereda contraria, los kirchneristas le retrucan que el radicalismo fue el obstáculo con una “burda maniobra” para tener los dos tercios el último jueves en el recinto y tratar sobre tablas el proyecto con media sanción. “Le dije al presidente del bloque que tiene una actitud muy entregada al oficialismo y me sorprendió su actitud; me contestó que es antikirchnerista”, advirtió el titular del bloque de Unión por la Patria José Mayans, quien de esta manera quiso dejar expuesto al radicalismo por dilatar el asunto y postergarlo para después del receso.

Precisamente, en la oposición más dura se incrementó en las últimas horas la molestia con el radicalismo que también accedió a bajar la sesión que tenía pedida para tratar el financiamiento universitario y el Fondo de Incentivo Docente, como parte de un acuerdo sellado con los gobernadores para acelerar Ganancias y habilitar la llegada de fondos a las provincias lo antes posible, dejando el tema educativo en segundo plano.