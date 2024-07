El Senado decidió posponer el tratamiento de la movilidad jubilatoria: se resolvió con una votación polémica

Este jueves 4 de julio los senadores estaban preparados para resolver el debate sobre la movilidad jubilatoria, por un lado, los legisladores de Unión por la Patria habían anticipado que buscarían tratar sobre tablas la media sanción proveniente de Diputados, por otro, el oficialismo y aliados pretendían posponer su tratamiento.

El jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi tomó la delantera y manifestó “la necesidad de que esto se trate lo antes posible, porque no puede ser una cuestión que quede in eternum, el debate tiene que ser lo antes posible en la comisión". "Quiero pedir celeridad en la sesión”, sostuvo y presentó una moción para pedir que “en la próxima sesión haya tratamiento de este tema con o sin dictamen. Me parece que tenemos que darle un corte al tema”.

Tras él, el jefe del interbloque José Mayans presentó su propia moción para votar el tratamiento del tema sobre tablas, para ello necesitaba dos tercios de los votos. Este planteo no fue llevado a votación por lo que dio pie a un largo debate y la sesión continuó, habiéndose resuelto que el tema sea tratado con dictamen en una próxima sesión.

La votación que resolvió el futuro tratamiento de la cuestión previsional, resultó con 37 votos a favor y 31 en contra. El dato llamativo fue que dos senadores de La Libertad Avanza votaron en contra: Vilma Bedia y Francisco Paoltroni. UP, votó en contra, tal como había anticipado, y tuvo cuatro ausentes: Martín Doñate, Anabel Fernández Sagasti, Juan Manzur y Sergio Uñac.

Mayans pidió que se tratara la movilidad jubilatoria, ya que la media sanción proveniente de Diputados había ingresado al Senado el 6 de junio pasado. “Prácticamente hace un mes”, destacó. "Todos sabemos de qué se trata, es muy sencillo: básicamente la actualización para el sector de jubilados y pensionados. Un tratamiento urgente, sin dilación. Hoy la canasta de mayo para los jubilados, una canasta ‘ultrabásica’, que estaba en $ 275.000, y estimamos que con la inflación de junio se fue a prácticamente $ 300.000”, detalló y subrayó que los medicamentos “subieron en dólares”. “Si se dilata, el tema pasaría a agosto y estarían cobrando recién en septiembre”, exclamó.

“Tratemos ahora ese tema y después hablemos de todo el sistema previsional, como quieren hacer. Resolvamos el tema de un ingreso básico de 300 mil pesos y después hablemos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad, del sistema impositivo y de cómo se va a devolver a las provincias lo que se les debe en materia previsional”, advirtió.

Por su parte, el radical Vischi intervino para aclarar que “no se trata de dilatar” y recordó que en la comisión hay varios proyectos para ser estudiados, y consideró una “falta de respeto” que en una sesión especial como la convocada trataran otros temas, por lo que insistió con el tratamiento en la próxima sesión.

El senador aliado del oficialismo Juan Carlos Romero dijo que en el plenario de comisiones no advirtió que “ningún senador quiera dilatar el tratamiento de la recomposición de los ingresos de los jubilados, ni tampoco que haya oposición a que este tema sea tratado”. “Me parece irresponsable que queriendo hacer un juego para quedar bien con la tribuna, la oposición precipite un tratamiento intempestivo, en el sentido de que no contamos con elementos”, opinó. “En el próximo tiempo va a haber dictamen”, aseguró.

El oficialista Ezequiel Atauche, trajo a colación la discusión que habían tenido el día anterior y recordó cuáles eran las propuestas hechas por La Libertad Avanza. “Nos hemos comprometido a empezar un programa de trabajo: ya se ha convocado a una sesión de asesores, hemos sacado una nota llamando a funcionarios. Lo vamos a hacer rápido, no va a ser como con la Ley Bases”, garantizó, y cerró: “Tiene que ser tratado con un dictamen de comisión y ahí tenemos que terminar de construir esta ley que esperamos tenga un consenso”.

Finalmente se resolvió que se trataría en la siguiente sesión por lo que Mayans preguntó cuándo sería. “¿Es en julio o agosto? Ahí está la trampa. Están llevando la sesión a agosto, pagan en septiembre”, planteó. Luego pidió votar primero su propuesta, que necesitaba sí o sí de los dos tercios de los votos, pero Bartolomé Abdala, que presidió la sesión de este jueves, aclaró que primero votarían la moción de Vischi, por ser la primera que se había presentado.

“Se puso en votación la preferencia del senador Vischi”, manifestó el presidente provisional del Senado, que sostuvo que tras ser aprobada la misma debían avanzar con las órdenes del día. Intervino entonces la senadora Lucía Corpacci, que repitió que estaban pidiendo votar dos cosas distintas y Eduardo Vischi tomó la palabra para señalar que “se aclaró previamente cómo se iba a dar el sentido del voto y se dejó claro, estaba clara la votación, porque así se anticipó”.

Mayans siguió insistiendo en que se votara para meter un tema con una votación de dos tercios. “Podemos echar al presidente con los dos tercios, imagínese si no podemos introducir un tema”, cuestionó. Luego intervino desde el Pro Alfredo De Angeli, quien aclaró que “esta no es una escribanía, y le digo en lo personal que tuvimos la Ley Bases: pidieron debate, se le dio todo el debate… votaron todo en contra, por supuesto. Ahora lo explica bien el presidente Vischi, y vienen con la chicana. La mejor ley es la que más se debate. No somos una escribanía, yo ya viví una escribanía. Mayans tiene historia y tiene picardía… Lo conozco hace mucho tiempo. Si se votó, se aclaró, y quiero que haya debate en esta ley, no quiero ser una escribanía. Avancemos con la sesión, demos el debate de esa ley que es tan necesaria, y háganse cargo del gran desastre que dejaron”.

