Ricardo Nissen asumió oficialmente al frente de la Inspección General de Justicia este miércoles 29 y se refirió a las primeras medidas que tomará en su función. Entrevistado por El Destape Radio, el abogado aseguró que “las facultades que tiene la IGJ son controlar la constitución de sociedades civiles, de ahorro previo, de fundaciones, y de controlar su funcionamiento”. Asimismo destacó que "durante los últimos cuatro años, todo lo que se había hecho fue derogado por el macrismo".

“El macrismo pensó que al facilitar la constitución de sociedades en 24 horas íbamos a tener cualquier cantidad de inversiones, y eso una mentira”, destacó, y agregó que eso permitió que “Argentina se convirtiera en un país offshore friendly”. En este sentido, aseguró: “Hoy, constituir una sociedad es un viva la pepa”, y señaló que con esto "se facilitó el delito, el lavado de dinero, las defraudaciones, defraudar a un heredero, la transferencia de propiedades a sociedades en guaridas fiscales”.

“A pesar de los Panamá Papers acá no se desplazó a ningún funcionario”, recalcó el titular de la IGJ. Además criticó: “Los funcionarios actuaron a través de sociedades truchas” y aseguró que “las sociedades truchas en guaridas fiscales no generan indignación porque no se ven bolsos con dinero, pero es mucho más más grave”. Y concluyó: “Hay que volver a la regulación que Mauricio Macri dejó sin efecto en 2018. Yo nunca he visto una sociedad offshore que sea neutra. Siempre tienden a perjudicar a alguien”.

Nissen fue nombrado de forma oficial como titular de la Inspección General de Justicia a través de un decreto firmado este martes, y asumió en su cargo de forma oficial este miércoles por la mañana. El organismo tiene a su cargo la inscripción y el control de organizaciones como las sociedades por acciones, a las de responsabilidad limitada, a las sociedades extranjeras que hagan ejercicio habitual en el país, a las sociedades que realicen operaciones de capitalización y ahorro, y las civiles y fundaciones con domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Puede y quiere el presidente de los argentinos enfrentar la corrupción?

El abogado ya pasó por la misma función entre 2003 y 2005, nombrado por Néstor Kirchner. Es, además, apoderado de Máximo y Florencia Kirchner en Hotesur, empresa de la familia que hoy está intervenida judicialmente. Por esto, su designación fue criticada por la oposición ya que se sospecha que la IGJ podría actuar en favor de los Kirchner.

Sobre la incompatibilidad de su función en la IGJ y su actividad como abogado de los Kirchner, Nissen dijo tiempo atrás al canal de noticias TN que "es un disparate, porque entonces ningún abogado de sociedades podría asumir en la IGJ. Cuando haya una inscripción de Hotesur, me abstendré de atenderla. Me excusaré sobre esa u otra sociedad que haya asesorado a lo largo de mi carrera".

