Mariano Bruera, hermano del exintendente de La Plata Pablo Bruera -de cuyo gobierno fue funcionario-, fue condenado a seis años de prisión por "asociación ilícita". La Justica dio por probado que exigía sobornos a propietarios de terrenos para parcelarlos y comercializarlos en el marco del programa de construcción de viviendas Procrear.

Fue el Tribunal Oral número dos de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernad, Hernán Decastelli y Silvia Hoerr, el que resolvió que existía una organización que realizaba esos negocios enquistada en el Gobierno comunal al menos en el primer semestre de 2014, cuando Pablo Bruera era intendente de La Plata.

Mariano Bruera

Según la decisión del tribunal, esa organización era integrada también por el ex secretario de Gestión Pública Enrique Sette, que fue condenado a ocho años de prisión, una pena mayor a la de Bruera porque en su caso se incluyeron agravantes y otros delitos.

El empresario Gustavo Orlandi fue condenado a dos años y medio en suspenso por el supuesto pago de sobornos para obtener la rezonificación de lotes en la localidad de City Bell, periferia de La Plata. Los condenados en primera instancia no irán aún a prisión puesto que la sentencia no está firme

El inicio de la causa contra Mariano Bruera y la posibilidad de investigar a Pablo Bruera

La causa se inició en 2014 por la denuncia de un propietario de tierras en los alrededores de La Plata, quien sostuvo que integrantes de la supuesta organización le habían exigido un pago ilegal de 220 mil dólares para rezonificar el terreno mediante una aprobación administrativa por decreto municipal.

Para ello, según la denuncia, se valían de una modificación del Código de Ordenamiento Urbano que establecía excepciones para el parcelamiento de terrenos de dimensiones superiores a una hectárea sin necesidad de la aprobación del Concejo Deliberante.

Los pagos ilegales por los que los ex funcionarios fueron condenados se producían –según la acusación- a cambio de la aprobación de la rezonificación de los terrenos para ponerlos en el mercado para su utilización en el Plan Procrear.

Mariano Bruera estuvo detenido en el marco de esta causa durante más de dos años y el fallo reciente habilita la prosecución de la investigación sobre el ex intendente Pablo Bruera y otros ex funcionarios de su Gobierno platense.

