La pelea entre el Sindicato de Peajes y AUBASA sigue lejos de resolverse

El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA), cuyo referente es Facundo Moyano, y Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) protagonizan uno de los conflictos gremiales más resonantes de este 2023, con barreras levantadas en las rutas de la Costa Atlántica. Una disputa que tiene conciliación obligatoria por parte del ministerio de Trabajo y que promete contar con continuidad ante la falta de entendimiento.

La disputa entre las partes no es nueva y se da, según el colectivo sindical, por acuerdos que no terminan por plasmarse. Uno de esos entendimientos está relacionada a la reconversión tecnológica que es una realidad en los ámbitos laborales pero que no debe significar recorte de personal.

Ante PERFIL, el SUTPA aclaran que la tecnología no es un problema, al contrario, ya que puede significar apertura de nuevos puestos. No obstante, acusan a la firma de no poner en práctica un plan consensuado. “Desde hace muchos años venimos trabajando intensamente con las empresas Concesionarias de la actividad en la reconversión de los trabajadores de peaje: sabemos que la tecnología es una realidad concreta y palpable pero también sabemos que es necesario llevar adelante dicha reconversión de una manera ordenada, consensuada y contemplando a los trabajadores como personas y no como material que se puede descartar. AUBASA y sus autoridades no lo entienden de esta manera”, graficaron.

A modo de ejemplo, afirman que hace más de un año que exigen como organización que la empresa efectivice a casi 100 empleados, sin respeto a los trabajadores ni la ley de Contrato de Trabajo”. "Supuestamente hay un proyecto que contemplaría nuevos trabajos en sistemas para 20 compañeros. Queremos que se tenga en cuenta a los trabajadores de planta permanente para que tengan la posibilidad de ocupar estos lugares mediante capacitaciones", agregaron desde un gremio que no dudó en pisar las autopistas para levantar barreras en el comienzo del año, ocupando buena parte de la agenda mediática.

El principal apuntado es Ricardo Lissalde, quien desde que asumió al frente de la presidencia de AUBASA fue acusado de montar “un espiral de conflictos que parecen no tener fin”. “Con ninguna de las empresas Concesionarias de la actividad hemos presentado este grado de imposibilidad de acuerdo, lo cual resulta altamente llamativo, máxime cuando esta empresa pertenece al Gobierno provincial, un gobierno que se dice peronista, con todo lo que ello representa y significa”, cuestionó el SUTPA.

Florencia Cañabete, la secretaria general del SUTPA, también coloca su lupa sobre el gobierno provincial ya que, como dejó en claro ante este medio, la compañía “no es auto sustentable, depende en un 50% del estado provincial y eso denota una mala gestión. En 2019 en AUBASA hubo superávit, hoy necesita de 500 millones de pesos mensuales para hacer frente a sus obligaciones. No hay gestión eficiente y como trabajadores del peaje queremos empresas de gestión eficiente”.

La firma se defendió de los ataques: apuntó que la huelga es "totalmente injustificada" y señalaron que "se encuentra vigente el acuerdo paritario; estamos entregando la indumentaria y materiales en tiempo y forma para la temporada estival; los aportes sindicales están al día; los sueldos y el aguinaldo fueron abonados normalmente". "Estamos pagando el bono que recientemente indicó el estado nacional; a pedido del sindicato, hemos preparado un plan de reconversión laboral que mejoraría las condiciones de trabajo de los colaboradores, pero el SUTPA aún no ha querido tomar conocimiento del mismo en las mesas bipartitas", recalcaron.

Cabe destacar que en medio de las medidas de fuerza que motorizó el sindicato, el ministerio de Trabajo dispuso “dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de quince (15) días, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11° de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”.

También, intimaron “a la entidad sindical mencionada y, por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual” y a la empresa “a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal, respetando las disposiciones previstas en el Decreto N° 867/2021, en el Decreto N° 678/2021, sus prórrogas, modificaciones y demás normas concordantes y complementarias”.

