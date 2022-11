Aumentan 90% los peajes: cuánto saldrá llegar a la costa desde este 1° de diciembre

Con la suba de las temperaturas producto del comienzo de la temporada de verano son muchas las familias y los grupos de amigos que planean viajar a la costa bonaerense. A pesar de la crisis, se espera un alto flujo turístico y con costos mayores al año pasado: de entrada, desde mañana jueves 1° de diciembre la tarifa de los peajes de AUBASA subirá un 90%.

La noticia sorprendió no por el aumento en si, si no por el porcentaje. Es un 90% al que se le debe sumar un 35% que se aplicará desde el 1° de marzo próximo en las autopistas Buenos Aires - La Plata y las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico.

De ese modo, a las tarifas vigentes hasta hoy habrá que sumarle casi el doble para poder llegar desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata, Pinamar, Villa Gessell o cualquiera de los balnearios de la Costa bonaerense.

De todos maneras, en las resoluciones donde quedaron fijos los incrementos, desde Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) le señalaron al Ministerio de Infraestructura que los aumentos totales "resultan sensiblemente inferior al Índice Compensador de Mayores Costos establecido en el contrato".

Mar del Plata, uno de los destinos más elegidos para vacacionar.

Los aumentos impactan sobre las autopistas y rutas de AUBASA, es decir, la Buenos Aires - La Plata, las rutas 2, 11, 56 y 74. Todos esos caminos deben ser tomados en su mayoría si se quiere llegar a alguno de los destinos de la costa, entre los más elegidos para vacacionar por quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires o alrededores debido a la cercanía.

Cómo queda el cuadro tarifario

Peaje Dock Sud y Hudson sentido a La Plata: las motos deberán abonar $50 en horas no pico y $60 en horas pico; los autos pasarán a $100 en horas no pico y $130 en horas pico. A su vez, vehículos con dos ejes a partir de una altura mayor a 2,10 metros, deberán abonar $280 (no pico) o $350 (pico) al igual que quienes viajen en auto con un carro de un eje enganchado.

En sentido a Capital Federal los valores cambian: las motos deberán pagar $100 (hora no pico) y $120 (pico); autos $200 (no pico) y $260 (en hora pico). En tanto, vehículos con dos ejes a partir de una altura mayor a 2,10 metros, deberán abonar $560 (no pico) o $700 (pico) al igual que quienes viajen en auto con un carro de un eje enganchado.

El nuevo cuadro tarifario de la autopista Buenos Aires - La Plata.

Ya en la ruta 2, en dirección a Mar del Plata, desde mañana los autos deberán pagar $350 tanto en la estación Samborombón como en Maipú.

Cuanto saldrá llegar a la costa

Así las cosas, para llegar a Mar del Plata en auto habrá que abonar un total de $900 en horas no pico y $960 en horas pico.

Por otra parte, quienes vayan a localidades como Pinamar, Valeria del Mar, Cariló, Villa Gesell, Mar de las Pampas o Mar Azul, en tanto, deberán abonar un poco más. Eso debido a que se deben sumar otros dos peajes: La Huella y Madariaga.

De esa manera, deberán pagar un total de $1.050 en horas no pico y $1.110 en horas pico.

Las nuevas tarifas en los peajes de rutas a la costa.

Quienes elijan ir en auto a San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú o Mar de Ajó abonarán en peajes un total de $900 en horas no pico o $960 en horas pico.

Vale mencionar que los mencionados anteriormente son valores sin bonificación, con lo cual -al menos hasta marzo- el costo total podría ser menor.

