Convocaron a la ministra Acuña a la Legislatura porteña por sus dichos sobre los docentes

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos (FdT) convocó a la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, "a dar respuestas sobre sus expresiones antidemocráticas y estigmatizantes hacia estudiantes y docentes", informaron voceros del bloque. La convocatoria se realizó a través de un proyecto presentado en la Legislatura porteña impulsado por la diputada y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, Lorena Pokoik (FdT), y acompañado por los 17 legisladores y legisladoras del bloque. El objetivo es pedir respuestas "respecto a las declaraciones realizadas el 8 de noviembre pasado en relación al perfil de los y las estudiantes que eligen carreras de formación docente". Y, también, "sobre el ejercicio de los y las trabajadores de la educación en funciones y acerca de las características de la tarea que desempeñan los institutos de formación docente de la Ciudad".

El 8 de noviembre último, Acuña participó del programa "Un café con Iglesias", y en su intervención sostuvo que "la raíz de lo sobre ideologizado y la militancia política en las aulas está en la formación docente, en el perfil que se define sobre qué es ser docente. La gran discusión tiene que ser cómo enseñamos a enseñar". Pokoik, al respecto, afirmó: "Pasan las horas, pasan los días, y cada vez me resulta más increíble que una funcionaria de la democracia haya manifestado lo que todos y todas escuchamos. Pero más grave aún, es que el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, el vice Santilli, y el jefe de ministros, Felipe Miguel, no dijeron nada al respecto". Y agregó: "Es por eso que, desde el Frente de Todos, pedimos que la ministra Soledad Acuña venga a la Legislatura a ser interpelada por el conjunto de diputados y diputadas de la Ciudad".

El gremio docente denuncia a la ministra Soledad Acuña ante el Inadi

"Sus expresiones de desprecio hacia el conjunto de las y los docentes con términos violentos, llenos de odio hacia quienes educan a nuestros hijos e hijas y a quienes tienen en sus manos el trabajo invalorable de crear conocimiento; es un hecho que no se debe tolerar, mucho menos en democracia", añadió. El legislador e integrante de la Comisión de Educación, Santiago Roberto, manifestó por su parte que "si algo quedó de manifiesto en esta pandemia es la desinversión que sistemáticamente viene realizando el Gobierno de la Ciudad en la educación pública desde hace 13 años". Y añadió: "Pero también mostró el empeño de los docentes, que a pesar de no contar con las herramientas necesarias, redoblaron los esfuerzos para continuar enseñando".

Por su parte, la legisladora porteña Maru Bielli afirmó: “La etapa actual requiere fortalecer aquello que Soledad Acuña se empecina en romper. Como máxima autoridad educativa de la Ciudad es de una irresponsabilidad inusitada que cargue con prejuicios y estigmas sobre aquellos que con su trabajo, esfuerzo y dedicación sostienen y garantizan el derecho social a la educación”. “Mientras tanto seguiremos construyendo un programa que apueste por recrear la autoridad docente en la generación de futuros sociales más justos”, agregó. En el mismo sentido, la diputada porteña Ofelia Fernández, destacó que "la política de destrato a las comunidades educativas es una constante de la Ministra Acuña. Pretende decidir sobre el día a día de estudiantes, familias y docentes a los que menosprecia, estigmatiza y persigue”.

“¿Cómo puede ser que una Ministra hable de sobreideologización o de falta de vocación cuando los y las docentes este año más que nunca demostraron que ni una pandemia los para? El PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires en constante enfrentamiento con nuestras comunidades educativas, pagando salarios paupérrimos y bajando año a año el presupuesto educativo. El maltrato no es nuevo, ni sorprende, pero no podemos tolerarlo más", subrayó.

En los fundamentos del pedido de citación, los legisladores destacaron que "los Institutos de formación docente de la Ciudad realizan un histórico y reconocido trabajo de calidad". Y afirmaron que "la ministra describe despectivamente y de manera prejuiciosa a quienes eligen estudiar carreras de formación docente como 'personas cada vez más grandes en edad' que 'eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras', y relaciona el nivel socioeconómico bajo de quienes estudian con el capital cultural disponible".